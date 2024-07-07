Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi?

Kuşların ve kelebeklerin, renk ve desenlerindeki çeşitliliğin sebeplerine dair yıllarca tartışmalar yaşandı. Ünlü biyolog, doğa bilimcisi Charles Darwin ve doğa bilimci, coğrafyacı Alfred Russel Wallace arasında da anlaşmazlığa sebep olan evrim sorunu 150 yıl sonra yapay zeka tarafından cevaplandı.

Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi? - 1

Evrim teorisinin kurucularının, kuş ve kelebeklerin renk ve desenlerindeki çeşitliliğin sebebine dair farklı görüşleri vardı. 1800'lerde, başlayan bu çatışma bilim dünyasını da ikiye böldü.

Ünlü biyolog ve doğa bilimcisi Charles Darwin, kelebeklerin renk ve desenlerinde görülen çeşitliliğin cinsel seçilimden kaynaklandığını savunuyor, dişilerin, erkeklerin görüntüsüne göre eş seçtiği için erkeklerdeki çeşitliliğin daha fazla olduğunu söylüyordu.  

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Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi? - 2

Çağdaş rakibi doğa bilimci, coğrafyacı Alfred Russel Wallace ise aynı fikirde değildi ve daha geniş kapsamlı doğal seçilimin de önemli bir rol oynadığını öngörüyordu.

Evrimin temel mekanizmalarından olan doğal seçilim, canlıların farklılıklarından dolayı ortama daha iyi uyum sağlayıp hayatta kalması ya da sağlayamayıp yok olması anlamına geliyor.

Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi? - 3

Independent Türkçe'de yer alan habere göre;  Pazartesi günü hakemli bir dergide yayımlanan çalışma ile 19. yüzyılda başlayan tartışmalar çözüme kavuşturuldu. 

Çalışma kapsamında kuşkanatlı kelebeklerin pek çok türüne ait en az 16 bin görüntü incelendi. Bu kelebekler, çarpıcı görüntülerinin yanı sıra erkek ve dişiler arasında belirgin farklılıklar olmasından dolayı tercih edildi. 

Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi? - 4

YAPAY ZEKA ANALİZ ETTİ

Araştırmacılar yapay zeka yardımı ile kelebeklerin kanat biçimlerini, renk ve desenleri analiz etti. Çalışmanın sorumlu yazarı Dr. Jennifer Cuthill "Farklı biyolojik gruplarda ve hem erkekler hem de dişiler arasında ne kadar çeşitlilik olduğunu test etmek için ilk kez evrimin görünür boyutlarını ölçebiliyoruz" dedi. 

Makine öğreniminin  bugüne kadar ihmal edilmiş gruplar da dahil (dişiler)  biyolojik çeşitliliği yaratan ve sürdüren evrimsel süreçler hakkında yeni bilgiler verdiğini belirten Cuthill "Bu canlıların erkeklerindeki çeşitlilikler daha belirgin olduğu için genellikle dişiler üzerine daha az çalışma yapılıyor" diye konuştu. 

Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi? - 5

ERKEKLER DAHA FARKLI DESENLERE SAHİP

Analizler sonucunda bilim insanları, erkeklerin genellikle daha farklı şekil ve desenlere sahip olduğunu gördü. Fakat hem erkeklerin hem de dişilerin genel çeşitliliğe katkıda bulunduğu da saptandı.

Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi? - 6

İKİSİ DE HAKLIYDI

İlk bulgu Darwin'i, ikincisi de Wallece'ı haklı çıkarıyor. Dr. Cuthill, "Erkek kelebekler arasında görünen yüksek seviyedeki çeşitlilik, ilk başta Darwin'in öne sürdüğü gibi erkek çeşitliliği üzerinde, dişilerin eş seçiminden kaynaklanan cinsel seçilimin gerçek dünyada önemli bir yer tuttuğu düşüncesini destekliyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi? - 7

Dişi kelebeklerin görünümlerinin kendi türlerindeki erkeklerden daha fazla çeşitliliğe sahip olduğu durumların da kaydedildiğini belirtti. Bu örneklerin Wallace'ın öne sürdüğü gibi, türler arası çeşitlilikte doğal seçilimin, dişi çeşitliliğinde önemli bir rol oynadığı görüşünü destekliyor.

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