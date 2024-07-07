Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi?
Kuşların ve kelebeklerin, renk ve desenlerindeki çeşitliliğin sebeplerine dair yıllarca tartışmalar yaşandı. Ünlü biyolog, doğa bilimcisi Charles Darwin ve doğa bilimci, coğrafyacı Alfred Russel Wallace arasında da anlaşmazlığa sebep olan evrim sorunu 150 yıl sonra yapay zeka tarafından cevaplandı.
Evrim teorisinin kurucularının, kuş ve kelebeklerin renk ve desenlerindeki çeşitliliğin sebebine dair farklı görüşleri vardı. 1800'lerde, başlayan bu çatışma bilim dünyasını da ikiye böldü.
Ünlü biyolog ve doğa bilimcisi Charles Darwin, kelebeklerin renk ve desenlerinde görülen çeşitliliğin cinsel seçilimden kaynaklandığını savunuyor, dişilerin, erkeklerin görüntüsüne göre eş seçtiği için erkeklerdeki çeşitliliğin daha fazla olduğunu söylüyordu.