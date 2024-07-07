Yapay zeka evrim sorusuna cevap buldu: 150 yıllık tartışma bitti mi?

YAPAY ZEKA ANALİZ ETTİ

Araştırmacılar yapay zeka yardımı ile kelebeklerin kanat biçimlerini, renk ve desenleri analiz etti. Çalışmanın sorumlu yazarı Dr. Jennifer Cuthill "Farklı biyolojik gruplarda ve hem erkekler hem de dişiler arasında ne kadar çeşitlilik olduğunu test etmek için ilk kez evrimin görünür boyutlarını ölçebiliyoruz" dedi.

Makine öğreniminin bugüne kadar ihmal edilmiş gruplar da dahil (dişiler) biyolojik çeşitliliği yaratan ve sürdüren evrimsel süreçler hakkında yeni bilgiler verdiğini belirten Cuthill "Bu canlıların erkeklerindeki çeşitlilikler daha belirgin olduğu için genellikle dişiler üzerine daha az çalışma yapılıyor" diye konuştu.