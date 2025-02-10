Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek?

Google'ın yapay zeka görüntü oluşturucusu ImageFX, bilim insanlarının öngörülerinden yola çıkarak 1000 yıl sonra insanlığın evrimsel sürecini tahmin etti. Galler Üniversitesi'nden Profesör Robert Brooks'a göre 3025 yılında insan beyninin bugüne kıyasla daha küçük olması bekleniyor.

Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek? - 1

Geçmişe baktığımızda, günümüz insanlarının evrimsel sürecinin sonuna ulaştığını düşünmek kolay olabilir.

Ancak birçok bilim insanına göre, bugünkü insan görünümü aslında hikayenin sadece başlangıcı.

Teknoloji, uzay yolculuğu ve iklim değişikliği sayesinde çevremiz her zamankinden daha hızlı değişiyor ve uzmanlar, insanlığın da bu değişimle birlikte evrim geçireceğine inanıyor.

Şimdi, yapay zeka, gelecekte insanların nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.

Google'ın ImageFX yapay zeka görüntü oluşturucusu, önde gelen bilim insanlarının öngörülerinden yola çıkarak insan ırkının nasıl evrimleşebileceğini hayal etti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek? - 2

GELECEKTE İNSANLAR BİRBİRİNE BENZEYECEK

Uzmanlara göre, gelecekte insanlar çok daha tek tip bir görünüme sahip olacak.

Tahminler, ortalama bir insanın daha koyu tenli olacağını ve günümüzün kültürel karışım bölgeleri olan Mauritius veya Brezilya’daki insanlara daha çok benzeyeceğini öne sürüyor.

Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek? - 3

İNSANLAR DAHA KISA OLABİLİR

Geçmişte, evrimi yönlendiren en büyük güç, insanların üreme şansı bulamadan ölmesi ve genlerini aktaramamasıydı.

Ancak modern tıp sayesinde, giderek daha fazla insan yeterince uzun yaşayıp çocuk sahibi olabiliyor.

Bu da, farklı bir mekanizmanın hangi genlerin yaygınlaşacağını belirleyeceği anlamına geliyor.

Bazı bilim insanları, bu durumun gelecekte insanları daha kısa boylu hale getirebileceğini öne sürüyor.

Çünkü erken cinsel olgunluğa ulaşan bireyler, hayatları boyunca daha fazla çocuk sahibi olabiliyor. Ancak bu, genellikle daha küçük vücut boyutuyla dengeleniyor.

Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek? - 4

DAHA KOYU TEN RENGİ VE DAHA TEK TİP YÜZ HATLARI

Uzmanların beklediği en büyük değişikliklerden biri, insanlığın görünüm açısından çok daha homojen hale gelmesi.

Tarih boyunca, farklı insan toplulukları uzun süre birbirinden izole bir şekilde yaşamıştı.

Ancak günümüzde, farklı etnik gruplardan insanlar birbirleriyle daha sık evleniyor ve çocuk sahibi oluyor.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nde büyük veri ve biyoinformatik alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Jason Hodgson, "Gelecekte, nüfus yapısının daha fazla karışması bekleniyor." diyor.

ABD'deki mevcut eğilimler, ırklar arası evliliklerin giderek daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Eğer bu eğilim devam ederse, insanlar genetik olarak daha çeşitli, ancak görünüm açısından daha homojen hale gelebilir.

Bu değişimin en belirgin etkilerinden biri, ten renginin zamanla daha koyu ve ortalama olarak "kahverengi" bir tona doğru kayması olabilir.

Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek? - 5

TEKNOLOJİ İLE EVRİMLEŞEN İNSANLAR

Gelişmiş yeni teknolojiler, insanların evrimlerini kendi elleriyle şekillendirmesine olanak tanıyabilir.

Dr. Hodgson, "Uzak gelecekte evrimin doğal olarak ilerleyip ilerlemeyeceğini sorguluyorum." dedi.

Günümüzde CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme teknolojileriyle DNA’yı değiştirmek mümkün.

Şu an için bu uygulamalar etik dışı kabul edilse de, gelecekte durum farklı olabilir.

ABD’de bazı şirketler, ebeveynlerin bebeklerinin boy, zeka ve cinsiyet gibi özelliklerini seçmelerine yardımcı olduğunu iddia eden hizmetler sunmaya başladı bile.

Bu tür teknolojilerin yaygınlaşması, nadir genetik özelliklerin çok daha yaygın hale gelmesine yol açabilir.

Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek? - 6

DAHA KÜÇÜK BEYİNLER

Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden Profesör Robert Brooks’a göre, insan beyninin zamanla küçülmesi muhtemel.

Bilgisayarlar, bilgi işleme ve sosyal iletişim gibi işlevleri üstlendikçe büyük bir beyne sahip olmanın avantajı azalabilir.

Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek? - 7

UZAYDA YAŞAM İÇİN EVRİMLEŞEN İNSANLAR

Eğer insanlığın bir kısmı uzaya taşınırsa, bu grup zamanla Dünya'da kalanlardan farklı bir tür haline gelebilir.

Mars'taki insanlar, daha düşük yerçekimine uyum sağlamak için daha uzun ve ince uzuvlara sahip olabilir.

Ayrıca, düşük ışık seviyelerine uyum sağlamak için daha büyük gözler veya daha soluk bir ten rengi geliştirebilirler.

Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek? - 8

NASA’nın verilerine göre, astronotlar düşük yerçekimi nedeniyle uzayda ilk birkaç gün içinde yaklaşık yüzde 3 oranında uzayabiliyor.

Gelecekte, bu tür değişimler kalıcı hale gelerek insan türünün evriminde yeni bir sayfa açabilir.

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