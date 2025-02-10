Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek?
Google'ın yapay zeka görüntü oluşturucusu ImageFX, bilim insanlarının öngörülerinden yola çıkarak 1000 yıl sonra insanlığın evrimsel sürecini tahmin etti. Galler Üniversitesi'nden Profesör Robert Brooks'a göre 3025 yılında insan beyninin bugüne kıyasla daha küçük olması bekleniyor.
Geçmişe baktığımızda, günümüz insanlarının evrimsel sürecinin sonuna ulaştığını düşünmek kolay olabilir.
Ancak birçok bilim insanına göre, bugünkü insan görünümü aslında hikayenin sadece başlangıcı.
Teknoloji, uzay yolculuğu ve iklim değişikliği sayesinde çevremiz her zamankinden daha hızlı değişiyor ve uzmanlar, insanlığın da bu değişimle birlikte evrim geçireceğine inanıyor.
Şimdi, yapay zeka, gelecekte insanların nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.
Google'ın ImageFX yapay zeka görüntü oluşturucusu, önde gelen bilim insanlarının öngörülerinden yola çıkarak insan ırkının nasıl evrimleşebileceğini hayal etti.