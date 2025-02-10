Yapay zeka geleceği resmetti: 1000 yıl sonra insanlar neye benzeyecek?

DAHA KOYU TEN RENGİ VE DAHA TEK TİP YÜZ HATLARI

Uzmanların beklediği en büyük değişikliklerden biri, insanlığın görünüm açısından çok daha homojen hale gelmesi.

Tarih boyunca, farklı insan toplulukları uzun süre birbirinden izole bir şekilde yaşamıştı.

Ancak günümüzde, farklı etnik gruplardan insanlar birbirleriyle daha sık evleniyor ve çocuk sahibi oluyor.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nde büyük veri ve biyoinformatik alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Jason Hodgson, "Gelecekte, nüfus yapısının daha fazla karışması bekleniyor." diyor.

ABD'deki mevcut eğilimler, ırklar arası evliliklerin giderek daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Eğer bu eğilim devam ederse, insanlar genetik olarak daha çeşitli, ancak görünüm açısından daha homojen hale gelebilir.

Bu değişimin en belirgin etkilerinden biri, ten renginin zamanla daha koyu ve ortalama olarak "kahverengi" bir tona doğru kayması olabilir.