Yapay zeka göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü: Körlük tarihe karışacak

Yapay zeka, beynin şifrelerini çözmek konusunda tarihte görülmemiş bir başarı kaydetti. İsviçre'de geliştirilen yapay zeka, gözlerden beyne gönderilen sinirsel sinyalleri görüntüye çevirebiliyor. Teknoloji sayesinde gelecekte körlük tarihe karışabilir.

Yapay zeka göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü: Körlük tarihe karışacak - 1

Yapay zeka, gözler ve beyin arasındaki iletişimin şifresini çözdü. İsviçre'nin Cenevre kentinde geliştirilen CEBRA adlı yapay zeka, gözlerden beyne gönderilen sinirsel sinyalleri görüntüye çevrebiliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü: Körlük tarihe karışacak - 2

Bilim insanları, siyah beyaz bir film izlettikleri farenin beynindeki elektrik sinyallerini yapay zeka ile görüntüye dönüştürdü.

Yapay zeka göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü: Körlük tarihe karışacak - 3

Yalnızca beyin taramasından elde edilen verilerle farenin izlediği film %95 doğrulukla yeniden üretildi.

Yapay zeka göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü: Körlük tarihe karışacak - 4

Farelerdeki beyin aktivitesinin haritalandırılması içinse iki farklı teknik kullanılıyor.

Yapay zeka göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü: Körlük tarihe karışacak - 5

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Uzmanlar teknolojiyi insan beynine uyarlamayı hedefliyor.

Yapay zeka göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü: Körlük tarihe karışacak - 6

Bu sayede gelecekte görme engelliler için biyonik gözler üretilmesi mümkün olabilecek.

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