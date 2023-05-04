Yapay zeka göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü: Körlük tarihe karışacak

Yapay zeka, gözler ve beyin arasındaki iletişimin şifresini çözdü. İsviçre'nin Cenevre kentinde geliştirilen CEBRA adlı yapay zeka, gözlerden beyne gönderilen sinirsel sinyalleri görüntüye çevrebiliyor.
Bilim insanları, siyah beyaz bir film izlettikleri farenin beynindeki elektrik sinyallerini yapay zeka ile görüntüye dönüştürdü.
Yalnızca beyin taramasından elde edilen verilerle farenin izlediği film %95 doğrulukla yeniden üretildi.
Farelerdeki beyin aktivitesinin haritalandırılması içinse iki farklı teknik kullanılıyor.
Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Uzmanlar teknolojiyi insan beynine uyarlamayı hedefliyor.
Bu sayede gelecekte görme engelliler için biyonik gözler üretilmesi mümkün olabilecek.