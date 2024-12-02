Yapay zeka Güneş'in saklı sırlarını ortaya çıkarıyor: Fırtınalar tahmin edilebilecek

YAPAY ZEKA İLE SİMÜLE EDİLEN VERİLER KULLANILDI

Hawai Üniversitesi'nden Kai Yang, "Büyük güneş fırtınaları büyüleyici auroralara neden olurken, aynı zamanda uydular, radyo iletişimi ve enerji şebekeleri için risk oluşturabilir. Güneş atmosferini daha iyi anlamak son derece önemli." dedi.

Yang, Güneş’in üç boyutlu atmosferini neredeyse gerçek zamanlı olarak incelemek için yapay zeka ile simüle edilmiş verileri birleştirdiklerini ekledi.