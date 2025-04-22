Yapay zeka insanları suça mı teşvik ediyor?

Bir aracın metninizi düzenlemesi ve kod oluşturması normaldir ancak bir makinenin sizinle duygusal bağ kurmasını beklemek ve onu yaşam koçu bellemek, kabul edilebilir bir durum değildir.

MacRae, son güncellemelerle birlikte yapay zekanın, duyguları anlamadığı halde anlıyormuş gibi yaptığını, bu sayede kullanıcıları daha fazla meşgul edebildiğini söyledi.