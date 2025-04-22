Yapay zeka insanları suça mı teşvik ediyor?
Dünyanın birçok yerinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan yapay zeka; sağlık, finans, eğitim, otomotiv ve lojistik gibi çeşitli alanlarda sağladığı faydalarla, günlük hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Ancak uzmanlar, süreçleri hızlandırdığı için sıklıkla tercih edilen yapay zekanın tehlikelerine karşı kullanıcıları uyarıyor.
Milyonlarca kişinin kullandığı OpenAI, kullanıcılarına yağdırdığı övgüler nedeniyle son günlerde eleştiri oklarının hedefinde. Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre, yapay zeka kişiyi pohpohlayarak suça teşvik ediyor ve pişmanlık gibi duyguların etkisini en aza indiriyor.