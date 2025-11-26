Yapay zeka iş gücünü nasıl değiştirecek? 2030’a doğru büyük dönüşüm
26.11.2025 10:35
AFP
Hayatımıza dahil oluşu ve ilerleyişi çok tartışmalı olan yapay zekanın gelecekte nasıl olacağı tartışılmaya devam ediyor.
YAPAY ZEKA SÜPER ZEKA OLCAK MI ?
Son üç yıldır hızla büyüyen yapay zeka sektörü beraberinde "Gelecekte yapay zeka nasıl olacak?" getirdi. Yapay zekadan bahsedildiğinde akıllara bilim kurgu filmlerindeki süper zeki makineler geliyor.
Anthropic'in kurucusu Dario Amodei, yapay zekanın bir sonraki seviyesinin 2026'da ortaya çıkabileceğini ve Nobel Ödülü kazananlardan daha akıllı olabileceğini iddia ediyor. OpenAI şefi Sam Altman, ChatGPT'nin 2028'de keşifler yapabileceğini aktardı.
Bu konuda farklı görüşler de mevcut. Meta'nın yapay zeka alanında çalışmış bilim insanı Yann LeCun, bir veri merkezinde yapay zeka "dahileri" üretme iddialarını "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.
İNSANLIĞIN İŞLERİNİ ELİNDEN ALACAK
Yapay zekanın ve robotların insanlığın yerine geçmesi işsizlik korkusu yaratıyor.
ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, "Yapay zeka olgusu artık mevcut ve firmaların iş gücü hakkındaki düşüncelerini etkiliyor" dedi.
McKinsey, 2030 yılına kadar ABD'deki işlerin yüzde 30'unun makineleşeceğini, yüzde 60'ının ise önemli ölçüde değişebileceğin tahmin ediliyor.
MEDYA İÇİN YAPAY ZEKA TEHDİTİ
Üretken teknolojilerin gelişimi matbaadan bu yana medyayı geliştirmiş ve değiştirmiştir. Geleneksel medya kullanıcılarına, orijinal siteleri ziyaret edip etkileşim vermeye gerek kalmadan bilginin direkt kullanıcıya sunulması medya trafiğini ve gelirini azaltıyor. Medya şirketleri bu sorunun çözümünü arıyor.