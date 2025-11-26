Yapay zeka iş gücünü nasıl değiştirecek? 2030’a doğru büyük dönüşüm

Son üç yıldır hızla büyüyen yapay zeka sektörü beraberinde "Gelecekte yapay zeka nasıl olacak?" getirdi. Yapay zekadan bahsedildiğinde akıllara bilim kurgu filmlerindeki süper zeki makineler geliyor.

Anthropic'in kurucusu Dario Amodei, yapay zekanın bir sonraki seviyesinin 2026'da ortaya çıkabileceğini ve Nobel Ödülü kazananlardan daha akıllı olabileceğini iddia ediyor. OpenAI şefi Sam Altman, ChatGPT'nin 2028'de keşifler yapabileceğini aktardı.

Bu konuda farklı görüşler de mevcut. Meta'nın yapay zeka alanında çalışmış bilim insanı Yann LeCun, bir veri merkezinde yapay zeka "dahileri" üretme iddialarını "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.