Yapay zeka it dalaşında insanı yendi



ABD'de insan ile yapay zekanın karşı karşıya geldiği it dalaşında kazanan taraf yapay zeka oldu.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın gerçekleştirdiği test sonuçlandı. Yapay Zeka ile insanın yarıştığı 'it dalaşı' simülasyonunun kazananı yapay zeka oldu.

Engadget'ta yer alan habere göre, Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden zafer ile ayrılan taraf oldu. Yapay zeka ve insan 5 kere karşı karşıya geldi bu 5 mücadeleyi de yapay zeka kazandı.

ABD'NİN YENİ NESİL SİLAHLARI 'Solid-state laser' teknolojiye sürekli yatırım yapan Amerikan ordusunun geliştirdiği projelerden sadece bir tanesi. İşte ABD'nin yeni nesil savaş silahları...

ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı. Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.

SESİN 5 KATI HIZA SAHİP NÜKLEER FÜZELER GELİYOR Raytheon ve Northrop Grumman, Milli Muharip Uçağımız TF-X'i tanıttığımız Paris Air Show'da ortaklık kurduklarını duyurdu. İki şirket DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri için ses hızının iki kat hızına kadar çıkabilen füzeler üretecek. ABD basınında yer alan haberlere göre, füzeler nükleer başlık da taşıyabilecek kabiliyete sahip olacak.

ABD SAVAŞ DRONE'UNU GÖRÜCÜYE ÇIKARDI ABD savaş drone'u XQ-58 Valkyrie'yi görücüye çıkardı. Arizona'da test edilen drone F-35'lere destek vermesi amacı ile geliştirildi. XQ-58 Valkyrie'nin 3 bin 300 kilometre uçuş menziline sahip olduğu açıklandı.

USS INDEPENDENCE ABD donanması için Alabama'da üretilen USS Independence (LCS 2), özellikleriyle göz dolduruyor.

USS INDEPENDENCE 127 metre uzunluğunda gemi, saatte 74 kilometre hız yapabiliyor. Geminin köşeli yapısı radara yakalanma olasılığını düşürüyor.

USS INDEPENDENCE 19 bin kilometre menzile sahip olan USS Independence'ın bir başka dikkat çeken özelliği de, 6 metreden daha sığ sularda da görev yapabiliyor olması.

USS INDEPENDENCE Oldukça geniş bir alana sahip olan gemi, 2 Seahawk helikopteri ve insansız hava araçları taşıyabiliyor.

ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI Askerlere insanüstü savaş yetenekleri kazandıran kişiselleştirilmiş silahlar üretmek için 2013'ten beri çalışmalar yürüten ABD ordusunun yeni hedefi 'Iron Man' zırhı olarka da adlandırılan kurşun geçirmez yeni askeri teknoloji.

ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI Henüz AR-GE aşamasında olan proje kapsamında çatışma bölgelerindeki kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.

CORNERSHOT ABD'li girişimciler tarafından geliştirilen Cornershot isimli tüfek katlanabilir yapısı ile dikkat çekiyor.

CORNERSHOT Cornershot, standart olarak 40 mm'lik bomba atar taşıyor ve tanksavar olarak da kullanılabiliyor.

ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.

32 gram ağırlığındaki 'Balck hornet 3' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Bu modeli orduya kazandırmak için 39 milyon dolar harcayacak olan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

ABD ASKERLERİ HOLOLENS 2'Yİ TEST ETMEYE BAŞLADI ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un geliştirdiği HoloLens 2'nin ABD ordusu için geliştirilmiş versiyonlarının ilk sürümleri orduya ulaştı ve eğitimlerde kullanılmaya başladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, HoloLens 2'yi giyen asker yakın çevredeki diğer askerleri, onların kalp atışlarını ve bölgenin haritasını görebiliyor. Microsoft, ABD Ordusu ile yaptığı anlaşmanın ardından geçtiğimiz ay çalışanları tarafından protesto edilmişti.

F-35'E DRONE YARDIMCI GELİYOR ABD Hava Kuvvetleri drone'ların kullanımını artırmak için çalışmalara başladı. Yapay zekaya sahip olacak drone'ların 'wingman' olarak F-35'lere eşlik etmesi planlanıyor.

LAZER SİLAHI GERÇEK Mİ OLUYOR? 2014 yılından beri SHIELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) olarak adlandırılan sistem üzerinde çalışmalar yürüten ABD Hava Kuvvetleri, yapılan denemelerde ateşlenen birden fazla roketi vurmayı başardı.

Söz konusu yöntem sayesinde insansız araç sayısını artıracak olan ABD Hava Kuvvetleri aynı zamanda maliyetleri de kısmış olacak. Zira bu sayede F-35'ler yanlarında başka uçaklar olmadan uçuş gerçekleştirebilecek.

Program için ilk tercih XQ-58 Valkyrie'den yana. 227 kilogram ağırlığa sahip olan drone 0.85 Mach hıza ulaşabiliyor. İki adet silah yuvasına ev sahipliği yapan drone'un yapay zeka entegrasyonuna kavuşması için çalışmalar sürüyor.

ABD ORDUSU 'AKILLI TÜFEK'İ TEST EDİYOR İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu İsrail merkezli Smart Shooter Ltd ve Sig Sauer tarafından üretilen akıllı tüfeği test ediyor. 'The SMASH scope' söz konusu testi başarı ile geçerse ABD ordusunun envanterine alınacak ve kademeli olarak M+ ve M249'ların yerini alacak.

Aynı habere göre, ‘akıllı tüfek’ gerekli onayı alırsa 2023 yılında envantere girmiş olacak. Popular chanics'te yer alan habere göre, bir yazılıma ev sahipliği yapan tüfek, otomatik olarak nişan alıyor, kullanıcısının hedefi işaretlemesi durumunda hedefi takip edebiliyor ve yüzde yüz hedefi vurma ihtimali olmaması durumunda atış imkanı vermeme gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

DARPA sualtı drone'u için düğmeye bastı Darpa Manta Ray Projesi için ilk adımı attı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile anlaşma imzalayan Darpa'nın hedefi sualtı drone'unu envantere katmak. Aynı habere göre, 12.3 milyon dolarlık anlaşma kapsamında üretilecek sualtı drone'u insansız olacak ve operasyonlarda lojistik destek amacı ile kullanılacak.

ABD 'LAZER SİLAHI'NI TEST ETTİ ABD Donanması bir süredir AR-GE aşamasında olan lazer silahını Pasifik Okyanus’unda insansız hava aracı üzerinde denedi.

USS Portland amfibi sınıfı nakliye gemisini üzerine yerleştirilen ‘Solid-state laser’ olarak adlandırılan silahın testi başarı ile geçtiği açıklandı.

Paylaş





