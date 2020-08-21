Yapay zeka it dalaşında insanı yendi

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak kabul edilen DARPA'nın gerçekleştirdiği test sonuçlandı.
Yapay Zeka ile insanın yarıştığı 'it dalaşı' simülasyonunun kazananı yapay zeka oldu.
Engadget'ta yer alan habere göre, Heron sistemleri için geliştirilen yapay zeka F-16 pilotu ile girdiği mücadeleden zafer ile ayrılan taraf oldu.
Yapay zeka ve insan 5 kere karşı karşıya geldi bu 5 mücadeleyi de yapay zeka kazandı.
'Solid-state laser' teknolojiye sürekli yatırım yapan Amerikan ordusunun geliştirdiği projelerden sadece bir tanesi.
İşte ABD'nin yeni nesil savaş silahları...
ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.
Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.
Raytheon ve Northrop Grumman, Milli Muharip Uçağımız TF-X'i tanıttığımız Paris Air Show'da ortaklık kurduklarını duyurdu.
İki şirket DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri için ses hızının iki kat hızına kadar çıkabilen füzeler üretecek. ABD basınında yer alan haberlere göre, füzeler nükleer başlık da taşıyabilecek kabiliyete sahip olacak.
ABD savaş drone'u XQ-58 Valkyrie'yi görücüye çıkardı. Arizona'da test edilen drone F-35'lere destek vermesi amacı ile geliştirildi.
XQ-58 Valkyrie'nin 3 bin 300 kilometre uçuş menziline sahip olduğu açıklandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, HoloLens 2'yi giyen asker yakın çevredeki diğer askerleri, onların kalp atışlarını ve bölgenin haritasını görebiliyor.
Microsoft, ABD Ordusu ile yaptığı anlaşmanın ardından geçtiğimiz ay çalışanları tarafından protesto edilmişti.
2014 yılından beri SHIELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) olarak adlandırılan sistem üzerinde çalışmalar yürüten ABD Hava Kuvvetleri, yapılan denemelerde ateşlenen birden fazla roketi vurmayı başardı.
Program için ilk tercih XQ-58 Valkyrie'den yana. 227 kilogram ağırlığa sahip olan drone 0.85 Mach hıza ulaşabiliyor.
İki adet silah yuvasına ev sahipliği yapan drone'un yapay zeka entegrasyonuna kavuşması için çalışmalar sürüyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu İsrail merkezli Smart Shooter Ltd ve Sig Sauer tarafından üretilen akıllı tüfeği test ediyor.
'The SMASH scope' söz konusu testi başarı ile geçerse ABD ordusunun envanterine alınacak ve kademeli olarak M+ ve M249'ların yerini alacak.
Aynı habere göre, ‘akıllı tüfek’ gerekli onayı alırsa 2023 yılında envantere girmiş olacak.
Popular chanics'te yer alan habere göre, bir yazılıma ev sahipliği yapan tüfek, otomatik olarak nişan alıyor, kullanıcısının hedefi işaretlemesi durumunda hedefi takip edebiliyor ve yüzde yüz hedefi vurma ihtimali olmaması durumunda atış imkanı vermeme gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.
Darpa Manta Ray Projesi için ilk adımı attı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile anlaşma imzalayan Darpa'nın hedefi sualtı drone'unu envantere katmak.
Aynı habere göre, 12.3 milyon dolarlık anlaşma kapsamında üretilecek sualtı drone'u insansız olacak ve operasyonlarda lojistik destek amacı ile kullanılacak.
ABD Donanması bir süredir AR-GE aşamasında olan lazer silahını Pasifik Okyanus’unda insansız hava aracı üzerinde denedi.