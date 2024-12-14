Yapay zeka kameralarıyla alkollü sürücülere karşı yeni dönem
İngiltere'nin Devon ve Cornwall kentlerinde, sürücülerin alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olup olmadığını tespit etmek için yapay zeka destekli yeni bir kamera sistemi test edilmeye başlandı. Heads-Up adı verilen bu ileri teknoloji ürünü kamera, sürücülerin yol üzerindeki davranışlarını analiz ederek riskli durumları hızla belirleyebiliyor.
Yapay zeka destekli yeni bir kamera sistemi, İngiltere'nin Devon ve Cornwall bölgelerinde alkol ya da uyuşturucu etkisindeki sürücüleri tespit etmek için test edilmeye başlandı.