Yapay zeka kameralarıyla alkollü sürücülere karşı yeni dönem

"HAYAT KURTARMA POTANSİYELİ YÜKSEK"

Devon ve Cornwall Polisi, alkollü sürücülerin ölümcül kazalara karışma olasılığının altı kat daha fazla olduğunu vurgulayarak, bu yeni teknolojinin hayat kurtarma potansiyeline dikkat çekiyor.

Ekip lideri Emniyet Müdürü Simon Jenkinson "Memurlarımız her yerde olamaz. Ancak, yollarımızdaki ölümleri ve ağır yaralanmaları azaltmak için bu tür ileri teknolojileri benimsemek hayati önem taşıyor." dedi.