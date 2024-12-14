Yapay zeka kameralarıyla alkollü sürücülere karşı yeni dönem

İngiltere'nin Devon ve Cornwall kentlerinde, sürücülerin alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olup olmadığını tespit etmek için yapay zeka destekli yeni bir kamera sistemi test edilmeye başlandı. Heads-Up adı verilen bu ileri teknoloji ürünü kamera, sürücülerin yol üzerindeki davranışlarını analiz ederek riskli durumları hızla belirleyebiliyor.

Yapay zeka kameralarıyla alkollü sürücülere karşı yeni dönem - 1

Yapay zeka destekli yeni bir kamera sistemi, İngiltere'nin Devon ve Cornwall bölgelerinde alkol ya da uyuşturucu etkisindeki sürücüleri tespit etmek için test edilmeye başlandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka kameralarıyla alkollü sürücülere karşı yeni dönem - 2

NASIL ÇALIŞIYOR?

Kamera, şüpheli bir durumu algıladığında, yolun ilerisindeki polis ekiplerini bilgilendiriyor. Polis memurları, aracı durdurarak sürücüye yol kenarında alkol ve uyuşturucu testi uyguluyor.

Sistem, sürücülerin farkında bile olmadan, uyarısız bir şekilde her türlü yol ortamına taşınabiliyor. Bu da, teknolojiyi oldukça etkili bir araç haline getiriyor.

Yapay zeka kameralarıyla alkollü sürücülere karşı yeni dönem - 3

İNGİLTERE GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA 

Sistemi geliştiren Acusensus'un İngiltere Genel Müdürü Geoff Collins, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu teknolojinin dünyadaki ilk denemelerini Devon ve Cornwall'da gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Hayatları mahvedebilecek olaylara sebep olmadan önce tehlikeyi tespit etmek, hepimizin güvenliğini artıracak” dedi.

Daha önce, Acusensus kameraları, cep telefonu kullanan veya emniyet kemeri takmayan sürücülerin tespitinde kullanılmış ve büyük başarı sağlamıştı. Şimdi ise odak, özellikle alkollü sürücülerin yaratabileceği risklerin önlenmesine çevrilmiş durumda.

Yapay zeka kameralarıyla alkollü sürücülere karşı yeni dönem - 4

"HAYAT KURTARMA POTANSİYELİ YÜKSEK"

Devon ve Cornwall Polisi, alkollü sürücülerin ölümcül kazalara karışma olasılığının altı kat daha fazla olduğunu vurgulayarak, bu yeni teknolojinin hayat kurtarma potansiyeline dikkat çekiyor.

Ekip lideri Emniyet Müdürü Simon Jenkinson  "Memurlarımız her yerde olamaz. Ancak, yollarımızdaki ölümleri ve ağır yaralanmaları azaltmak için bu tür ileri teknolojileri benimsemek hayati önem taşıyor." dedi.

Yapay zeka kameralarıyla alkollü sürücülere karşı yeni dönem - 5

ARALIK AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yeni sistemin test süreci, alkolle araç kullanımı önlemeye yönelik diğer kampanyalarla eş zamanlı olarak Aralık ayı boyunca sürecek. Testin başarılı olması durumunda, sistemin İngiltere genelinde uygulanması planlanıyor.

Yol güvenliği adına devrim niteliğindeki bu yenilik, özellikle tatil dönemlerinde artan alkollü araç kullanımı vakalarının önüne geçmek için umut vadediyor.

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