Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru"

Janczewski, yapay zekanın hastanın sağlık durumunu en çok etkileyen tümör ve tedavi özellikleri göz önüne alınarak çok daha kişisel ve hastaya özgü ömür tahmini yaptığını, veri modellemesinin sürecinin hızlandığını ve doğruluk oranının arttığını ifade etti.