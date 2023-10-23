Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru"
ABD'de araştırmacılar, kanser teşhisi konan hastalarının kalan ömürlerini tahmin etmek için yapay zeka tabanlı bir araç geliştirdi. Bilim insanları, çeşitli kanser türlerine sahip 400 bin kişinin incelendiği belirterek yapay zekanın, hastaların kalan yaşam sürelerini son derece doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıkladı.
YAKLAŞIK 400 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ
ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi Tıp Merkezinden araştırmacılar, 2015-2017 döneminde kanser teşhisi konan yaklaşık 260 bin meme, 77 bin tiroit ve 85 bin pankreas kanseri hastadan elde edilen verileri inceledi.