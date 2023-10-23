Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru"

ABD'de araştırmacılar, kanser teşhisi konan hastalarının kalan ömürlerini tahmin etmek için yapay zeka tabanlı bir araç geliştirdi. Bilim insanları, çeşitli kanser türlerine sahip 400 bin kişinin incelendiği belirterek yapay zekanın, hastaların kalan yaşam sürelerini son derece doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıkladı.

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 1

YAKLAŞIK 400 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi Tıp Merkezinden araştırmacılar, 2015-2017 döneminde kanser teşhisi konan yaklaşık 260 bin meme, 77 bin tiroit ve 85 bin pankreas kanseri hastadan elde edilen verileri inceledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 2

Araştırmacılar, toplanan verilerin 4'de 3'ünü yapay zeka aracını eğitmek, kalan bilgileri ise yapay zekanın ömür tahmini için kullandı.

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 3

"SON DERECE DOĞRU HESAPLADI"

Araştırmayı yürüten Lauren Janczewski, verileri incelenen kanser hastalarının ömürlerine ilişkin süreyi yapay zekanın son derece doğru hesapladığını açıkladı.

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 4

Janczewski, yapay zekanın hastanın sağlık durumunu en çok etkileyen tümör ve tedavi özellikleri göz önüne alınarak çok daha kişisel ve hastaya özgü ömür tahmini yaptığını, veri modellemesinin sürecinin hızlandığını ve doğruluk oranının arttığını ifade etti.

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 5

HASTALARIN SAĞLIK DURUMUNU EN ÇOK ETKİLEYEN ETMENLER

Araştırmacılar, hastaların teşhis konduktan sonraki 5 yıl içerisinde sağlık durumunu en çok etkileyen dört etmeni sıraladı.

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 6

Bu durum meme kanseri için ameliyat geçirip geçirmeme, hastanın yaşı, tümörün boyutu ve tanıdan tedaviye kadar geçen süre olarak sıralandı.

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 7

Tiroit kanseri olan hastalarda tanı yaşı, tümörün boyutu, tedavi süresi ve lenf nodu tutulumu en çok etkileyen etmenler olarak belirlendi.

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 8

Pankreas kanseri hastalarda kanser ameliyatı geçirip geçirmeme, kanserin mikroskobik analizi, tümörün büyüklüğü ve tanı yaşının önemi vurgulandı.

Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı: "Sonuçlar son derece doğru" - 9

Araştırmacılar, meme, tiroit ve pankreas kanserlerinde tümör ve tedavideki farklılıkların hastanın kalan ömrünü önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "American College of Surgeon (ACS) 2023 Klinik Kongresi"nde sunuldu.

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