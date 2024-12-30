Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı
Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, yapay zeka temelli sistemler, kullanıcıların alışveriş tercihlerinden siyasi oy verme davranışlarına kadar çeşitli kararlarını etkileyebilir ve şirketler bu verileri "niyet ekonomisi" adı altında satabilir.
Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, çevrim içi platformlarda kullanıcıların niyetlerini tahmin etmek ve bu niyetleri manipüle etmek amacıyla kullanılan yapay zeka sistemlerinin temelini oluşturan yeni bir dijital pazarı inceledi.