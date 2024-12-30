Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı

Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, yapay zeka temelli sistemler, kullanıcıların alışveriş tercihlerinden siyasi oy verme davranışlarına kadar çeşitli kararlarını etkileyebilir ve şirketler bu verileri "niyet ekonomisi" adı altında satabilir.

Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı - 1

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, çevrim içi platformlarda kullanıcıların niyetlerini tahmin etmek ve bu niyetleri manipüle etmek amacıyla kullanılan yapay zeka sistemlerinin temelini oluşturan yeni bir dijital pazarı inceledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı - 2

Bilim insanları, bu tür manipülasyonların dijital dünya üzerindeki özgür iradeyi tehdit edebileceğine ve bireylerin çevrim içi ortamda daha bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı - 3

Bu pazara "niyet ekonomisi" deniyor ve şirketler, kullanıcıların gelecek planlarını, alışveriş alışkanlıklarını, siyasi görüşlerini ve psikolojik durumlarını analiz ederek bu bilgileri başka şirketlere satabiliyor.

Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı - 4

Çalışmada, teknoloji devlerinin, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını inceleyerek, otel konaklama planlarından, siyasi tercihlere kadar çeşitli kişisel verilerini topladığı belirtildi.

Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı - 5

Araştırmacılar, bu verilerin yapay zeka araçları tarafından analiz edilerek kullanıcıların karar verme süreçlerine etki edebileceğini vurguladı.

Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı - 6

Özellikle, büyük dil modellerinin bu verileri gerçek zamanlı olarak işleyip, kullanıcılara gelecekteki seçimleriyle ilgili öneriler sunabileceği, hatta bu seçimleri manipüle edebileceği uyarısında bulunuldu.

Yapay zeka kararları manipüle ediyor: Uzmanlardan "Niyet Ekonomisi" uyarısı - 7
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