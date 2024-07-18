Yapay zeka kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor

Araştırmacılar, iklim verileriyle kuraklığı tahmin edebilen yapay zeka modelleri geliştirdi. Bu modellerle birlikte iklim verileri kullanılarak geliştirilen sistem, kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor.

Yapay zeka kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor - 1

Araştırmacılar iklim verilerini kullanarak kuraklığı tahmin eden yapay zeka modelleri geliştirdi.

Bu tür uzun vadeli tahminler, faaliyetlerini planlayan tarımsal üreticilerin yanı sıra iklim risklerini değerlendiren ve kurumsal kredi notlarına ince ayar yapan sigorta şirketleri ve bankalar tarafından da aranmaktadır.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zeka kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor - 2

Environmental Modelling & Software dergisinde yayınlanan bu makaleye göre, Skoltech ve Sber araştırmacıları, kuraklıkları meydana gelmeden bir yıl önce tahmin edecek bir yapay zeka sistemi öneriyor.

Ekibin çözümü yapay zekayı klasik yöntemlerle birleştiriyor.

MODELLER TEST EDİLDİ

Modeller, birden fazla kıtayı ve iklim bölgesini kapsayan beş bölgeden gelen veriler üzerinde test edildi.

Yapay zeka kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor - 3

1 YIL ÖNCEDEN TAHMİN EDİYOR

Testlerin orta vadeli tahminler için en iyisi olduğu, yapay zeka modelinin uzun vadeli tahminlerde en iyi performansını gösterdiği kaydedildi.  

Ayrıca makalenin baş yazarı Alexander Marusov,  bu yapay zeka modellerinin kuraklıkları 1 yıl önceden tahmin etmelerini mümkün kıldığını söyledi.

Yapay zeka kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor - 4
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