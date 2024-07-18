Yapay zeka kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor

Environmental Modelling & Software dergisinde yayınlanan bu makaleye göre, Skoltech ve Sber araştırmacıları, kuraklıkları meydana gelmeden bir yıl önce tahmin edecek bir yapay zeka sistemi öneriyor.

Ekibin çözümü yapay zekayı klasik yöntemlerle birleştiriyor.

MODELLER TEST EDİLDİ

Modeller, birden fazla kıtayı ve iklim bölgesini kapsayan beş bölgeden gelen veriler üzerinde test edildi.