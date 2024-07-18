Yapay zeka kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor
Araştırmacılar, iklim verileriyle kuraklığı tahmin edebilen yapay zeka modelleri geliştirdi. Bu modellerle birlikte iklim verileri kullanılarak geliştirilen sistem, kuraklıkları bir yıl önceden tahmin edebiliyor.
Araştırmacılar iklim verilerini kullanarak kuraklığı tahmin eden yapay zeka modelleri geliştirdi.
Bu tür uzun vadeli tahminler, faaliyetlerini planlayan tarımsal üreticilerin yanı sıra iklim risklerini değerlendiren ve kurumsal kredi notlarına ince ayar yapan sigorta şirketleri ve bankalar tarafından da aranmaktadır.