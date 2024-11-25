Yapay zeka öfke ve stresi azaltabilir mi?
Yapay zeka sohbet botları, insanların korku ve öfke gibi yüksek düzeydeki olumsuz duygularını hafifletmede etkili olabilir. Yeni bir araştırmaya göre, bu botların duygusal rahatlama sağlamak için günlük tutmaya alternatif olabileceği, ancak yalnızlık hissini azaltmada yeterli olmadığı ortaya koyuldu.
Singapurlu psikoloji araştırmacısı Meilan Hu, yeni çalışmasında, yapay zekâ sohbet botlarının insanların duygularını ifade etmesine yardımcı olup olamayacağını inceledi.
PsyPost’a verdiği röportajda, Hu, "Yapay zeka sohbet botları artık insana benzer yanıtlar verecek kadar gelişti. Bu da beni, insanların duygularını işlemelerine yardımcı olacak bir alternatif olarak kullanılabilir mi diye düşündürdü." dedi.