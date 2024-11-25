Yapay zeka öfke ve stresi azaltabilir mi?

Applied Psychology: Health and Well-Being dergisinde yayımlanan çalışmada, Hu, sohbet botlarının bir terapist gibi değil, insanların endişe ve hayal kırıklıklarını dile getirebilecekleri bir ses tahtası olarak kullanılmasını araştırdı.

"Frustrasyonlarınızı dinleyen ve duygularınızı onaylayan biriyle konuşmanın rahatlatıcı olduğunu her zaman bulmuşumdur." diyen Hu, yalnızlığın giderek yaygınlaştığı bir dönemde, birçok kişinin güvenilir ve yargılayıcı olmayan birine ihtiyaç duyduğunu söyledi.