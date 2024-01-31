Yapay Zeka, sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir

Hastanede yapılan araştırmada, yapay zeka altyapılı androidlerin doktorun ne kadar süre sonra müsait olacağından ve diğer basit konularla ilgili soruları sorunsuz olarak yanıtlayabildiği görüldü. Bu da hemşirelerin yükünün bir kısmını alabileceğini gösteriyor.



Makinelerin hastalarla sohbet edebilmelerinin yanı sıra sınavlar, bilmeceler ve hatta sakinleştirici nefes egzersizleri de sunaraka, aynı anda birden fazla hemşire ve hastayı içeren konuşmalara ayak uydurabildikleri tespit edildi.



Araştırma, Paris'teki bir hastanede yaşlı hastalar üzerinde yapıldı.