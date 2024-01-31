Yapay Zeka, sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir

Yap Zeka teknolojisi hayatın her alanında yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre, Yapay zeka yakında hastaların sorularıyla ilgilenerek ve basit görevleri yerine getirerek hemşirelerin yükünün bir kısmını alabilir.

Yapay Zeka, sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir - 1

Hastanede yapılan araştırmada, yapay zeka altyapılı androidlerin doktorun ne kadar süre sonra müsait olacağından ve diğer basit konularla ilgili soruları sorunsuz olarak yanıtlayabildiği görüldü. Bu da hemşirelerin yükünün bir kısmını alabileceğini gösteriyor.

Makinelerin hastalarla sohbet edebilmelerinin yanı sıra sınavlar, bilmeceler ve hatta sakinleştirici nefes egzersizleri de sunaraka, aynı anda birden fazla hemşire ve hastayı içeren konuşmalara ayak uydurabildikleri tespit edildi.

Araştırma,  Paris'teki bir hastanede yaşlı hastalar üzerinde yapıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay Zeka, sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir - 2

TEMAS İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLARI ÖNLEYEBİLİR

Deneyde robotların hastalara yardımcı olup olmayacağı, hastaların kaygılarını hafifletip hafifletmeyeceği ve sağlık personeli üzerindeki baskıyı azaltabilir mi soruları arandı.

Bilim insanları, bu teknolojinin "basit ama tekrarlayan görevler" açısından "üretkenliği artırmada" hayati önem taşıyabileceğini öne sürdü. Ayrıca klinisyenler ve hastalar arasındaki potansiyel fiziksel teması azaltarak enfeksiyon bulaşma riskini düşürebileceklerini belirttiler.

Yapay Zeka, sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir - 3

"Sosyal robotlar" olarak adlandırılan robotlar, ziyaretçilerle akıcı, insan benzeri konuşmalar yapmak için sohbet robotlarıyla aynı teknoloji kullanıyor.

Hasta deneyimini iyileştirmek için hastane personeliyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapan robotlar artık gerçeğe daha yakın.

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