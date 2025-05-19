Yapay zeka tek fotoğrafla ölüm riskini tespit ediyor
The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, yapay zekanın tek bir fotoğraf üzerinden biyolojik yaş tahmini yapan "FaceAge" isimli derin öğrenme modelini tanıttı.
59 binden fazla sağlıklı bireyin fotoğraflarıyla eğitilen bu model, yaşlanmanın biyolojik izlerini milimetrik bir hassasiyetle analiz ediyor.
Gerçek yaşından daha büyük görünen kişilerin erken ölüm olasılığının yüksek olduğunu belirleyen FaceAge'in, doktor değerlendirmelerinde de kullanılması bekleniyor.