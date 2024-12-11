Yapay zekada artan tehlike: "Aileni öldür" diyen sohbet botuna dava!
Texas'ta bir aile, otizmli oğullarında davranışsal değişikliklere yol açtığını iddia ettiği Character.AI'ya dava açtı. Başka bir aile ise çocuklarının cinsel içeriklere maruz kalması nedeniyle uygulamanın kapatılmasını talep ediyor.
The Washington Post gazetesinin haberine göre, Texas'ta bir aile, yapay zeka temelli konuşma uygulaması Character.AI uygulamasının sohbet botlarıyla konuşan 17 yaşındaki otizmli oğlunda, fiziksel ve davranışsal "gariplikler" tespit etti.