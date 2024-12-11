Yapay zekada artan tehlike: "Aileni öldür" diyen sohbet botuna dava!

BİR AİLE DAHA DAHİL OLDU

Character.AI, son dönemlerde karşı karşıya kaldığı davalarla dikkati çekerken Texas'ta bir başka aile de bu davaya müdahil oldu.



İkinci davacı aile ise uygulamanın çocuklarını uygun olmayan ürünlere maruz bıraktığını iddia ederek, dava da Character.AI'ın çocukları korumak için daha güçlü tedbirler alana kadar kapatılmasını talep etti.