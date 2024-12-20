Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor!
Çinli bilim insanları, yapay zeka teknolojilerinde yeni bir çağın kapısını aralıyor. Hong Kong Çin Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, biyolojik nöronların çalışma prensiplerini taklit eden lazer tabanlı bir yapay nöron geliştirdi. Bu yenilik, verileri biyolojik nöronlardan bir milyar kat daha hızlı işleyerek yapay zekanın hız ve verimlilik limitlerini yeniden tanımlıyor.
Çinli araştırmacılar, biyolojik nöronların işlevlerini taklit eden ve verileri doğal muadillerinden bir milyar kat daha hızlı işleyebilen lazer tabanlı yapay nöron geliştirdi