Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor!

Çinli bilim insanları, yapay zeka teknolojilerinde yeni bir çağın kapısını aralıyor. Hong Kong Çin Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, biyolojik nöronların çalışma prensiplerini taklit eden lazer tabanlı bir yapay nöron geliştirdi. Bu yenilik, verileri biyolojik nöronlardan bir milyar kat daha hızlı işleyerek yapay zekanın hız ve verimlilik limitlerini yeniden tanımlıyor.

Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor! - 1

Çinli araştırmacılar, biyolojik nöronların işlevlerini taklit eden ve verileri doğal muadillerinden bir milyar kat daha hızlı işleyebilen lazer tabanlı yapay nöron geliştirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor! - 2

Araştırma ekibinin lideri Chaoran Huang, “Lazer nöronumuz, mevcut fotonik nöronların hız sınırlarını aşarak daha da hızlı çalışabilme potansiyeline sahip” diyerek bu çağ açıcı buluşun önümüzdeki dönemde yaratabileceği etkiye dikkat çekti.

Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor! - 3

BİYOLOJİK VE YAPAY NÖRONLARIN İŞLEVLERİ 

Biyolojik nöronlar, iki temel işlevsel tipe ayrılır: graded (dereceli) ve spiking (dalgasal). Dereceli nöronlar sinyalleri hassas bir şekilde ve sürekli olarak işlerken, dalgasal nöronlar “ya hep ya hiç” prensibiyle çalışır. Lazer tabanlı yeni nöron, dereceli nöronların çalışma şekline benzeyen bir mekanizma ile çalışarak üstün hız ve doğruluk sağlıyor.

Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor! - 4

BİR SANİYEDE MİLYONLARCA İŞLEM 

Lazer nöron, çip tabanlı kuantum lazer teknolojisi kullanılarak geliştirildi ve saniyede 10 gigabit hızında sinyal işleyebilme kapasitesine ulaştı. Bu etkileyici teknoloji, bir saniyede 100 milyon kalp atışını ya da 34,7 milyon dijital el yazısı görselini işleyebilecek kapasitede.

Araştırmacılar, bu hız sayesinde yapay zeka uygulamalarının daha etkin ve çok yönlü bir şekilde kullanılabileceğini belirtiyor.

Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor! - 5

YAPAY ZEKADA KULLANIM ALANLARI 

Bu teknoloji, enerji verimliliği sağlarken yapay zekânın karar alma süreçlerini de hızlandıracak. Lazer tabanlı nöronlarla geliştirilen rezervuar bilgi işlem sistemi, kalp ritmi bozukluklarını %98,4 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor. Aynı zamanda, görüntülerı sınıflandırma gibi karmaşık görevlerde üstün başarı sağlıyor.

Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor! - 6

Chaoran Huang, “Tek bir lazer tabanlı nöron, küçük bir sinir ağı gibi davranabilir. Birden fazla lazer nöronunu bir araya getirerek, biyolojik beynin milyarlarca nöronla oluşturduğu ağın benzerini yapay zekâ alanında gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibi, lazer tabanlı nöronların hızını daha da artırmayı ve birden fazla lazer nöronunu birleştirerek derin rezervuar bilgi işlem mimarileri geliştirmeyi hedefliyor.

Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor! - 7

Gerçek zamanlı karar alma ve enerji verimliliği gerektiren yapay zekâ uygulamalarında çığır açması beklenen bu teknoloji, sağlıktan üretime, finans sektöründen otomasyona kadar çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Bilim dünyası, lazer tabanlı yapay nöronların önümüzdeki dönemde getireceği yenilikleri heyecanla bekliyor.

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