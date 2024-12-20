Yapay zekada devrim: Bir milyar kat daha hızlı teknoloji geliyor!

BİR SANİYEDE MİLYONLARCA İŞLEM

Lazer nöron, çip tabanlı kuantum lazer teknolojisi kullanılarak geliştirildi ve saniyede 10 gigabit hızında sinyal işleyebilme kapasitesine ulaştı. Bu etkileyici teknoloji, bir saniyede 100 milyon kalp atışını ya da 34,7 milyon dijital el yazısı görselini işleyebilecek kapasitede.



Araştırmacılar, bu hız sayesinde yapay zeka uygulamalarının daha etkin ve çok yönlü bir şekilde kullanılabileceğini belirtiyor.