Yapay zekada tartışmalı yenilik: Günah çıkarmak için İsa hologramı kullandılar!
İsviçre’nin Luzern kentindeki St. Peter Kilisesi, teknolojiyi dini pratiklerle buluşturan bir sanat projesine ev sahipliği yaptı. “Deus in Machina” (Makinedeki Tanrı) adlı projede, yapay zeka destekli bir İsa hologramı cemaatin sorularını yanıtladı.
SORULARI YANITLADI
İsviçre’nin Luzern kentindeki St. Peter Kilisesi, teknolojiyi dini pratiklerle buluşturan bir sanat projesine ev sahipliği yaptı. “Deus in Machina” (Makinedeki Tanrı) adlı projede, yapay zeka destekli bir İsa hologramı cemaatin sorularını yanıtladı.