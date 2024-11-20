Yapay zekada tartışmalı yenilik: Günah çıkarmak için İsa hologramı kullandılar!

Yapay zeka İsa ile etkileşime girenlerden biri, “Şaşırdım, bir makine olmasına rağmen bana çok fazla tavsiye verdi” dedi.

Sistem 100’den fazla dilde yanıt verebilme özelliği ile Luzern’i ziyaret eden turistlerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için tasarlandı..