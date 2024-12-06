Yapay zekada yeni dönem: ChatGPT pro tanıtıldı

OpenAI, daha güçlü yapay zeka çözümleri arayan kullanıcılar için yeni abonelik planı ChatGPT Pro’yu tanıttı, bu hizmet özellikle veri bilimciler, yazılım geliştiriciler ve akademisyenler için tasarlandı.

Yapay zekada yeni dönem: ChatGPT pro tanıtıldı - 1

Yapay zeka teknolojisinin hızla evrildiği bu dönemde, OpenAI, daha fazla bilgi işlem gücü gerektiren ve karmaşık sorunlara çözüm sunan yeni hizmeti ChatGPT Pro’yu duyurdu.

Bu abonelik planı, araştırmacılar, mühendisler ve ileri düzey kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiş bir çözüm sunuyor. ChatGPT Pro, OpenAI’nin en güçlü modellerine sınırsız erişim sağlamayı vaad ediyor ve daha yüksek işlem gücüyle daha doğru ve kapsamlı yanıtlar üretebiliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yapay zekada yeni dönem: ChatGPT pro tanıtıldı - 2

GELİŞMİŞ MODELLER VE o1 PRO MOD

ChatGPT Pro kullanıcıları, OpenAI’nin o1, o1-mini, GPT-4o ve Advanced Voice gibi gelişmiş yapay zeka modellerine erişim sağlarken, aynı zamanda o1 pro modunu da kullanma fırsatı buluyor. o1 pro modu, karmaşık problemlere çok daha derin ve doğru cevaplar üretebilme kapasitesine sahip.

OpenAI, ilerleyen dönemde bu planla daha güçlü ve yoğun işlem gücü gerektiren üretkenlik özellikleri eklemeyi planlıyor. CEO Sam Altman, o1 modelinin mevcut en zeki yapay zeka modeli olduğunu, ancak o1 pro modunun daha da gelişmiş olduğunu belirtti.

Yapay zekada yeni dönem: ChatGPT pro tanıtıldı - 3

PROFESYONELLERE YÖNELİK ÇÖZÜM

ChatGPT Pro, özellikle araştırma düzeyinde bilgiye ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanmış bir hizmet olarak öne çıkıyor. Veri bilimcilerden hukuk uzmanlarına, yazılım geliştiricilerden akademisyenlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesini hedef alıyor.

Ancak bu kitlenin "geniş" ifadesi yanıltıcı olabilir; gerçekten ChatGPT’yi verimli şekilde kullanabilenler bu kitleye dahil oluyor. Günlük standart kullanıcılar için ise, CEO Altman’a göre ChatGPT Plus yeterli bir çözüm sunuyor.

Yapay zekada yeni dönem: ChatGPT pro tanıtıldı - 4

DAHA GÜVENLİR YANITLAR

OpenAI’ın testlerine göre, ChatGPT Pro’nun o1 pro moduyla üretilen yanıtlar, özellikle veri bilimi, programlama ve içtihat analizi gibi alanlarda daha güvenilir ve kapsamlı oluyor. Matematik, fen bilimleri ve kodlama alanlarında o1 pro modu, diğer modellere kıyasla daha iyi performans gösteriyor. o1 pro modunun en belirgin özelliği ise geliştirilmiş güvenilirlik. Bu mod, doğru cevabı her dört denemede bir veren bir model olarak öne çıkıyor.

Yapay zekada yeni dönem: ChatGPT pro tanıtıldı - 5

FİYAT VE ABONELİK SEÇENEKLERİ

ChatGPT Pro, aylık 200 dolar fiyatla sunuluyor. Türkiye’den abone olmak isteyen kullanıcılar ise bu fiyatın üzerine yüzde 20 KDV eklenerek 240 dolar ödeme yapıyor. ChatGPT Plus aboneliği ise aylık 20 dolar olup, bunda da KDV uygulanıyor.

ChatGPT Pro, yapay zeka hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatırken, daha güçlü ve güvenilir çözümler arayan profesyonellere hitap ediyor.

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