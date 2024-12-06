Yapay zekada yeni dönem: ChatGPT pro tanıtıldı

GELİŞMİŞ MODELLER VE o1 PRO MOD

ChatGPT Pro kullanıcıları, OpenAI’nin o1, o1-mini, GPT-4o ve Advanced Voice gibi gelişmiş yapay zeka modellerine erişim sağlarken, aynı zamanda o1 pro modunu da kullanma fırsatı buluyor. o1 pro modu, karmaşık problemlere çok daha derin ve doğru cevaplar üretebilme kapasitesine sahip.

OpenAI, ilerleyen dönemde bu planla daha güçlü ve yoğun işlem gücü gerektiren üretkenlik özellikleri eklemeyi planlıyor. CEO Sam Altman, o1 modelinin mevcut en zeki yapay zeka modeli olduğunu, ancak o1 pro modunun daha da gelişmiş olduğunu belirtti.



