Yapay zekada yeni dönem: ChatGPT pro tanıtıldı
OpenAI, daha güçlü yapay zeka çözümleri arayan kullanıcılar için yeni abonelik planı ChatGPT Pro’yu tanıttı, bu hizmet özellikle veri bilimciler, yazılım geliştiriciler ve akademisyenler için tasarlandı.
Yapay zeka teknolojisinin hızla evrildiği bu dönemde, OpenAI, daha fazla bilgi işlem gücü gerektiren ve karmaşık sorunlara çözüm sunan yeni hizmeti ChatGPT Pro’yu duyurdu.
Bu abonelik planı, araştırmacılar, mühendisler ve ileri düzey kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiş bir çözüm sunuyor. ChatGPT Pro, OpenAI’nin en güçlü modellerine sınırsız erişim sağlamayı vaad ediyor ve daha yüksek işlem gücüyle daha doğru ve kapsamlı yanıtlar üretebiliyor.