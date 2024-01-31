Yapay zekadan yeni hamle: Artık rüyaların kontrol edilmesi mümkün

ÇIKIŞ TARİHİ

Lüsid rüyalar görülmesini sağlayan ve henüz test aşamasında olan Halo'nun internet sitesinde yaptığı açıklamada 2025 yılının kış ayında dünya genelinde çıkış yapmayı planladığı görüldü.

Ayrıca test aşamasının başladığı ve gönüllü denekler arandığı duyurusuyla birlikte 400'den fazla kullanıcının bu nöroteknolojik giyilebilir cihazı denemek için beta aşamasına kayıt oluşturduğu aktarıldı.