Yapay zekadan yeni hamle: Artık rüyaların kontrol edilmesi mümkün
Prophetic şirketinin geliştirdiği giyilebilir yapay zeka destekli nöroteknolojik bir cihaz olan Halo sayesinde insanların rüyalarını kontrol edebileceği öne sürüldü. "REM" uykusunda beynin prefrontal korteks bölümüne sinyal gönderen bu cihaz, lüsid rüyalar görmenize olanak sağlayabilir.
Son 1 yıldır dünyayı kasıp kavuran ve neredeyse her alanda hayata entegre olabilen yapay zeka, artık rüyalara da kontrol sağlayabiliyor.
Prophetic tarafından geliştirilen giyilebilir yapay zeka destekli nöroteknolojik bir cihazdır. Bu cihaz sayesinde insanların rüyalarını kontrol edebildiği iddia edildi.