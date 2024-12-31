Yapay zekalı robotlar uzayda insan astronotların yerini alabilir mi?

Rees, insanların karşılaşabileceği risklere de dikkat çekerek, “İnsan göndermenin tek gerekçesi, zengin insanlar için bir macera veya deneyim olabilir ve bu da özel olarak finanse edilmelidir.” diye konuştu.

University College London’dan fizikçi Andrew Coates da aynı fikirde olduğunu belirterek, “Ciddi uzay keşifleri için robotları tercih ederim. Robotlar daha uzağa gidebilir ve daha fazla şey yapabilir. Ve yapay zeka ilerledikçe robotlar daha da akıllı hale gelebilir.” ifadelerini kullandı.