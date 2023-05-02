"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum

Yapay zekanın öncüleri arasında yer alan bilim insanı Geoffrey Hinton, bu alandaki ilerlemeye karşı uyarılar içeren açıklamalar yaptı

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 1

75 yaşındaki Geoffrey Hinton, on yıldan uzun bir süredir çalıştığı Google'daki görevinden geçtiğimz ay istifa etmişti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 2

Yapay zekanının teknoloji sisteminin de yaratıcısı olan Hinton, New York Times'a bir röportaj verdi.

75 yaşındaki bilim insanı, bilgisayarların beklenenden çok daha kısa sürede insanlardan daha akıllı hale gelebileceğini fark edince; bu konudaki görüşlerini özgürce paylaşabilmek için Google'dan istifa ettiğini söyledi.

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 3

Hinton'a göre yapay zekanın gidebileceği en kötü senaryolarından biri de kötü amaçlarla kullanılması...

Hinton; gazeteye verdiği demeçte "kötü aktörlerin onu kötü şeyler için kullanmasını nasıl engelleyebileceğinizi görmek zor" ifadesini kullandı.

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 4

PUTİN ÖRNEĞİ

İngiliz bilim insanı, BBC'ye yaptığı açıklamadaysa, bu konuyu Putin örneğiyle anlattı.

Hinton; "Putin’in, robotlara kendi alt amaçlarını yaratma imkanı tanıdığını varsayalım. Bu sonunda ‘daha fazla güç elde etmem gerek’ gibi alt amaçlar doğurabilir” yorumunda bulundu.

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 5

Geoffrey Hinton; yapay zeka tarafından yaratılan yanlış bilginin yayılımı konusunda da uyarıyor.

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 6

İnternetin sahte fotoğraflar, videolar ve metinlerle dolup taşacağını ve ortalama bir insanın "artık neyin doğru olduğunu bilemeyeceği"ni aktaran Hinton, yapay zekanın zamanla iş piyasasını alt üst etmesinden de endişeli.

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 7

CHAT GPT'NİN YOK EDECEĞİ MESLEKLER

ChatGPT  gibi sohbet robotlarının kişisel asistanlık ya da çevirmenlik gibi mesleklerin yerini alabileceğini söylüyor. 

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 8

Aralarında Elon Musk'ın da olduğu binden fazla teknoloji uzmanı, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ara verilmesini talep eden bir mektup yayınlamıştı.

"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum - 9

Geoffrey Hinton o mektubu imzalamamıştı.

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