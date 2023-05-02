"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum

Yapay zekanının teknoloji sisteminin de yaratıcısı olan Hinton, New York Times'a bir röportaj verdi.

75 yaşındaki bilim insanı, bilgisayarların beklenenden çok daha kısa sürede insanlardan daha akıllı hale gelebileceğini fark edince; bu konudaki görüşlerini özgürce paylaşabilmek için Google'dan istifa ettiğini söyledi.