"Yapay zekanın atası" Geoffrey Hinton'dan uyarı: Pişmanlık duyuyorum

75 yaşındaki Geoffrey Hinton, on yıldan uzun bir süredir çalıştığı Google'daki görevinden geçtiğimz ay istifa etmişti.
Yapay zekanının teknoloji sisteminin de yaratıcısı olan Hinton, New York Times'a bir röportaj verdi.
75 yaşındaki bilim insanı, bilgisayarların beklenenden çok daha kısa sürede insanlardan daha akıllı hale gelebileceğini fark edince; bu konudaki görüşlerini özgürce paylaşabilmek için Google'dan istifa ettiğini söyledi.
Hinton'a göre yapay zekanın gidebileceği en kötü senaryolarından biri de kötü amaçlarla kullanılması...
Hinton; gazeteye verdiği demeçte "kötü aktörlerin onu kötü şeyler için kullanmasını nasıl engelleyebileceğinizi görmek zor" ifadesini kullandı.
İngiliz bilim insanı, BBC'ye yaptığı açıklamadaysa, bu konuyu Putin örneğiyle anlattı.
Hinton; "Putin’in, robotlara kendi alt amaçlarını yaratma imkanı tanıdığını varsayalım. Bu sonunda ‘daha fazla güç elde etmem gerek’ gibi alt amaçlar doğurabilir” yorumunda bulundu.
Geoffrey Hinton; yapay zeka tarafından yaratılan yanlış bilginin yayılımı konusunda da uyarıyor.
İnternetin sahte fotoğraflar, videolar ve metinlerle dolup taşacağını ve ortalama bir insanın "artık neyin doğru olduğunu bilemeyeceği"ni aktaran Hinton, yapay zekanın zamanla iş piyasasını alt üst etmesinden de endişeli.
ChatGPT gibi sohbet robotlarının kişisel asistanlık ya da çevirmenlik gibi mesleklerin yerini alabileceğini söylüyor.
Aralarında Elon Musk'ın da olduğu binden fazla teknoloji uzmanı, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ara verilmesini talep eden bir mektup yayınlamıştı.
Geoffrey Hinton o mektubu imzalamamıştı.