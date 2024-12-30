"Yapay zekanın babası" uyardı: İnsanlığı yok etme olasılığı arttı!
Yapay zekanın babası olarak tanınan Geoffrey Hinton, bu teknolojinin gelecek 30 yılda insanlığı yok etme olasılığının arttığını söyledi. Hilton, güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını belirtti.
Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla 2024 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan bilim insanı Geoffrey Hinton, BBC Radio’ya verdiği röportajda, "Önümüzdeki 30 yıl içinde yapay zekânın insanlığı yok etme ihtimali yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldi" uyarısında bulundu.