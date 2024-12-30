"Yapay zekanın babası" uyardı: İnsanlığı yok etme olasılığı arttı!

Yapay zekanın babası olarak tanınan Geoffrey Hinton, bu teknolojinin gelecek 30 yılda insanlığı yok etme olasılığının arttığını söyledi. Hilton, güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını belirtti.

"Yapay zekanın babası" uyardı: İnsanlığı yok etme olasılığı arttı! - 1

Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla 2024 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan bilim insanı Geoffrey Hinton, BBC Radio’ya verdiği röportajda, "Önümüzdeki 30 yıl içinde yapay zekânın insanlığı yok etme ihtimali yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldi" uyarısında bulundu.

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"Yapay zekanın babası" uyardı: İnsanlığı yok etme olasılığı arttı! - 2

Daha önce teknolojinin felakete yol açma olasılığının yüzde 10 olduğunu belirten Hinton, "Bu oran artıyor, çünkü bugüne kadar bizden daha zeki bir şeyi kontrol etmemiz gereken bir durumla karşılaşmadık" dedi.

"Yapay zekanın babası" uyardı: İnsanlığı yok etme olasılığı arttı! - 3

Hinton güçlü yapay zeka sistemleriyle karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk kadar savunmasız olacağını söyledi.

"Yapay zekanın babası" uyardı: İnsanlığı yok etme olasılığı arttı! - 4

Yapay zeka üzerine çalışmaya başladığı dönemde, bu teknolojinin bu kadar hızlı gelişeceğini tahmin etmediğini belirten Hinton, "Bu alandaki uzmanların çoğu, muhtemelen önümüzdeki 20 yıl içinde insanlardan daha zeki yapay zekâlar geliştireceğimizi düşünüyor. Bu oldukça korkutucu bir düşünce" dedi.

"Yapay zekanın babası" uyardı: İnsanlığı yok etme olasılığı arttı! - 5

Yapay zeka alanındaki bu ilerlemenin "çok hızlı" olduğunu söyleyen Hinton, hükümetlerin teknolojiyi düzenlemesi gerektiğini savundu.

"Yapay zekanın babası" uyardı: İnsanlığı yok etme olasılığı arttı! - 6

77 yaşındaki Hinton, geçen yıl yapay zekâ ile ilgili riskler hakkında daha açık konuşabilmek amacıyla Google’daki işinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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