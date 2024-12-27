Yapay zekanın gizli tehlikesi: Hava kirliliği ve binlerce erken ölüm
Yapay zeka veri merkezlerinin yaydığı hava kirliliğinin 2030 yılına kadar her yıl 1.300 erken ölüme yol açabileceği ortaya koyuldu. Fosil yakıt kaynaklı enerji sera gazı emisyonlarını artırırken, uzmanlar temiz enerjiye geçiş yapılması ve şirketlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Yapay zeka endüstrisini desteklemek için açılan veri merkezlerinden yayılan hava kirliliği, 2030 yılına kadar her yıl 1.300 erken ölüme neden olabilir.
Yapay zeka sunucularını ve bilgi işlem sistemlerini çalıştırmak için gerekli olan enerji, muazzam miktarda elektrik gerektiriyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun Nisan ayında yaptığı tahmine göre, yapay zekaya ayrılan bilgisayar gücü her 100 günde bir ikiye katlanıyor.
Ancak bu elektriğin büyük bir kısmı, sera gazı emisyonlarına neden olan fosil yakıtlardan elde ediliyor.