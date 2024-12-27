Yapay zekanın gizli tehlikesi: Hava kirliliği ve binlerce erken ölüm

BEŞ KİŞİDEN BİRİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Fosil yakıtlar, iklim değişikliğine katkıda bulunmanın yanı sıra solunum yolu hastalıklarına, kansere neden olabilen partikül maddelere, asit yağmurlarına, smoga ve su yollarının kirlenmesine yol açıyor.

Harvard Üniversitesi ve İngiltere'deki kurumların 2021 yılında yaptığı bir çalışmaya göre, fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği dünya genelinde her beş kişiden birinin ölümüne neden oluyor.

Yapay zeka tabanlı veri merkezlerinin geleceği henüz belirsiz olsa da, şirketler etkileri azaltmak için nükleer ve temiz enerji kaynaklarına yönelmeye başlıyor.

Ancak bu etkilerin giderek artacağı tahmin ediliyor.