Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi?

"ROBOT ADEM VE HAVVA 7/24 ÇALIŞIYOR"

King, "Adem" isimli robotun, mayanın iç işleyişini araştırarak bilinmeyen "gen fonksiyonlarını" keşfettiğini söyledi. Ardından "Eve" (Havva) adını verdikleri ikinci robot, sıtma ve diğer tropikal hastalıklara yönelik ilaç adaylarını incelemek üzere görevlendirildi.



King, robot bilim insanlarının maliyetleri düşürdüğünü ve 7/24 çalışarak daha titiz kayıtlar tuttuğunu belirtti. Ancak, Nobel ödülüne layık olmaları için çok daha zeki ve büyük resmi anlayabilen sistemler geliştirmeleri gerektiğini de kabul etti.