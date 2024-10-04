Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi?

Yapay zeka, bilim dünyasında devrim niteliğinde değişikliklere imza atarken, bazı bilim insanları 2050 yılına kadar Nobel Ödülü kazanabilecek bir "yapay zekalı bilim insanı" yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Peki, yapay zeka Nobel Ödülü kazanabilir mi? Uzmanlar yanıtladı.

Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi? - 1

Yapay zeka teknolojisi bankacılıktan finansa, filmden gazeteciliğe kadar birçok sektörü dönüştürürken, bilim insanları 2050 yılına kadar Nobel Ödülü kazanabilecek bir "Yapay Zeka Bilim İnsanı" yaratma çalışmalarını sürdürüyor.

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Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi? - 2

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Japon bilim insanı Hiroaki Kitano, 2021 yılında "Nobel Turing Challenge" adlı bir öneri ile araştırmacıları, Nobel Ödülü kazanabilecek bir yapay zeka çalışması oluşturmaya davet etmişti. 

Bazı bilim insanları bu hedef doğrultusunda yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 

Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi? - 3

İLK ROBOT "ADEM"

Fransız haber ajansı AFP'nin görüşüne başvurduğu bilim insanları, yapay zekanın bilime nasıl yön verebileceğini değerlendirdi.

Chalmers Üniversitesi'nden Ross King, şu anda yaklaşık 100 "robot bilim insanı" ürettiklerini söylerken, ekibiyle birlikte 2009 yılında "Robot bilim insanı Adem"i tanıttıklarını belirtti.

Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi? - 4

HER ŞEYİ KENDİ BAŞINA YAPIYOR

King, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Kendi başına yeni bilim keşfeden, özgün bilimsel fikirler üreten ve bunları test eden bir robot geliştirdik” dedi. Robot, otonom olarak hipotezler oluşturabiliyor ve bunları test etmek için deneyler tasarlayabiliyor.

Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi? - 5

"ROBOT ADEM VE HAVVA 7/24 ÇALIŞIYOR" 

King, "Adem" isimli robotun, mayanın iç işleyişini araştırarak bilinmeyen "gen fonksiyonlarını" keşfettiğini söyledi. Ardından "Eve" (Havva) adını verdikleri ikinci robot, sıtma ve diğer tropikal hastalıklara yönelik ilaç adaylarını incelemek üzere görevlendirildi.

King, robot bilim insanlarının maliyetleri düşürdüğünü ve 7/24 çalışarak daha titiz kayıtlar tuttuğunu belirtti. Ancak, Nobel ödülüne layık olmaları için çok daha zeki ve büyük resmi anlayabilen sistemler geliştirmeleri gerektiğini de kabul etti.

Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi? - 6

"SON DERECE YARARLI KEŞİFLER YAPIYOR "

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Doçenti Inga Strumke, bilim mesleğinin şimdilik güvenli olduğunu ancak yapay zekanın bilimin yürütülme biçimi üzerinde bir etkisi olacağının açık olduğunu ifade etti. Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaFold gibi yapay zeka modellerinin karmaşık hesaplamalar yaparak proteinlerin yapısını tahmin etmede kullanıldığını belirtti.

Strumke, AlphaFold'un öngördüğü protein yapılarını "son derece yararlı" bulsa da, bu keşiflerin mikrobiyoloji hakkında fazla bilgi sunmadığını kaydetti.

Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi? - 7

"GELECEK 10 YIL İÇİNDE GÖRECEĞİZ" 

Google DeepMind yöneticileri John Jumper ve CEO’su Demis Hassabis, 2023 yılında Lasker Ödülü'ne layık görüldü ve Clarivate analitik grubu tarafından 2024 Kimya Ödülü için öne çıkan adaylar arasında yer alıyorlar.

David Pendlebury, "Önümüzdeki on yıl içinde yapay zeka destekli Nobel Ödülleri göreceğiz" dedi.

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