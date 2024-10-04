Yapay zekanın hedefi 2050: Nobel Ödülü kazanabilir mi?
Yapay zeka, bilim dünyasında devrim niteliğinde değişikliklere imza atarken, bazı bilim insanları 2050 yılına kadar Nobel Ödülü kazanabilecek bir "yapay zekalı bilim insanı" yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Peki, yapay zeka Nobel Ödülü kazanabilir mi? Uzmanlar yanıtladı.
Yapay zeka teknolojisi bankacılıktan finansa, filmden gazeteciliğe kadar birçok sektörü dönüştürürken, bilim insanları 2050 yılına kadar Nobel Ödülü kazanabilecek bir "Yapay Zeka Bilim İnsanı" yaratma çalışmalarını sürdürüyor.