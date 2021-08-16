Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler

Teknoloji alanındaki gelişmeler birçok işin insanlar yerine robotlar ve yapay zeka tarafından yapılmasına olanak tanıyor. Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor. Ancak bazı meslekler var ki yapay zekanın ya da robotların yapması mümkün değil. İşte yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler....

ntv.com.tr 16.08.2021 - 08:46

Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 1

İnsan kaynakları uzmanlığı

GELECEĞİN MESLEKLERİ NELER?

Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 2
Bilgisayar sistemleri analistliği
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 3
Öğretmenlik
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 4
Spor
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 5
Hukuk
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 6
Yazarlık
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 7
Yöneticilik
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 8
Etkinlik planlayıcıları
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 9
Politikacılar
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 10
Sihirbazlar
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 11
Dini görevliler
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 12
Psikologlar ve psikiyatrlar
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 13
Cerrahlar
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 14
Şarkıcılar
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler - 15
Ergoterapistler

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