Teknoloji alanındaki gelişmeler birçok işin insanlar yerine robotlar ve yapay zeka tarafından yapılmasına olanak tanıyor. Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor. Ancak bazı meslekler var ki yapay zekanın ya da robotların yapması mümkün değil. İşte yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler....
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