Yapay zekaya göre 2024 yılında en popüler olacak Avrupa ülkesi

Yapay zeka insanların seyahat tercihlerini belirlemek için 380 milyondan fazla turizm konulu sohbeti analiz etti. Bu bilgiler yükselen trendlerle popüler olacak seyahat noktalarını belirlemek için kullanıldı.

Doğa ve gastronomi turizmi de dahil olmak üzere deneyimsel seyahatlerin popülaritesi 2019'dan bu yana yüzde 8 oranında arttı.

Buna rağmen kültür turizmi Avrupa'ya gelen ziyaretçilerin ana motivasyonu olmaya devam ediyor.