Yarasaların sıradışı adaptasyonu: İşitme kayıplarına karşı hızlı uyum
Ses-yankı sistemiyle çalışan radarları sayesinde karanlık gecede, gündüz gibi hiçbir yere çarpmadan rahatlıkla uçan yarasalarla ilgili yapılan yeni araştırma canlı türünün üstün yeteneklerini ortaya koydu. Johns Hopkins araştırmacıları, yarasaların ekolokasyon kaybına rağmen ortama hızla adapte olabildiğini kanıtladı.
Yeni bir araştırma, ekolokasyon (biyosonar) yöntemiyle işitsel bir "harita" oluşturarak yönlerini bulan yarasaların, işitme duyuları devre dışı kaldığında bile bulundukları ortama hızlı şekilde uyum sağladığını ortaya koydu.