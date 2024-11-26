Yarasaların sıradışı adaptasyonu: İşitme kayıplarına karşı hızlı uyum

Johns Hopkins Üniversitesinin çalışmasında, yer ve yön tespiti için işitme duyusundan yararlanan yarasaların, bu kritik duyudan mahrum kaldığında ortama nasıl uyum sağladığı incelendi.

Yarasaları ekolokasyon yardımıyla bir platformdan diğerine uçması için eğiten araştırmacılar, aynı yarasaların beynindeki önemli bir işitme bölgesini ilaçla geçici olarak devre dışı bırakarak deneyi tekrarladı.