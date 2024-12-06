Yaşam için elverişsiz olduğu düşünülüyordu: Buzun altındaki gizli hayat!

Antarktika'da bir zamanlar tamamen donmuş ve yaşam için elverişsiz olduğu düşünülen Enigma Gölü'nde, buzulların altında gizlenmiş bir ekosistem bulundu.

Yaşam için elverişsiz olduğu düşünülüyordu: Buzun altındaki gizli hayat! - 1

Antarktika'nın Amorphous ve Boulder Clay buzulları arasında bulunan Enigma Gölü, düzenli olarak -14 derece civarında sıcaklıklar yaşarken, kışın -41 dereceye kadar düşebiliyor.

Uzmanlar, gölün tamamen donmuş ve yaşam için elverişsiz olduğuna inanıyordu. Ancak yeni keşifler, soğuk koşullarda bile mikrobiyotik yaşamın varlığını sürdürebileceğini ortaya koydu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yaşam için elverişsiz olduğu düşünülüyordu: Buzun altındaki gizli hayat! - 2

İtalya Kutup Bilimleri Enstitüsü Ulusal Araştırma Konseyi'nin liderliğindeki bir ekip, Kasım 2019 ile Ocak 2020 arasında gerçekleştirdikleri seferde, tek hücreli organizmaların varlığını tespit etti.

Yaşam için elverişsiz olduğu düşünülüyordu: Buzun altındaki gizli hayat! - 3

21 FARKLI BAKTERİ

Gölün altındaki sıvı suyu tespit etmek için yapılan yeraltı radar taramaları, 11 ila 36 fit derinlikte değişen buzulların altında su sütunlarının bulunduğunu gösterdi. Özel termal eriyik sistemle alınan su örnekleri, 21 farklı bakteri ve ökaryotik şubeyi doğruladı.

Yaşam için elverişsiz olduğu düşünülüyordu: Buzun altındaki gizli hayat! - 4

Çalışmada, özellikle  "Candidate phyla radiation" bakterisinin varlığı dikkat çekti. Bu basit yaşam formları, sınırlı metabolik işlevlere sahip küçük bir genoma sahip olup, yalnızca seçili işlemleri gerçekleştirebiliyor. Araştırmacılar, bu bakterilerin zorunlu simbiyotik veya yırtıcı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtti.

Yaşam için elverişsiz olduğu düşünülüyordu: Buzun altındaki gizli hayat! - 5

Ekip, bu bulguların, Enigma Gölü'nün bir zamanlar farklı bir ekosisteme ev sahipliği yapmış olabileceği ve bu eski ekosistemin bugün bazı mikrobiyal kalıntılarla devam edebileceği teorisini ortaya koyuyor.

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