Yaşam için elverişsiz olduğu düşünülüyordu: Buzun altındaki gizli hayat!

Antarktika'nın Amorphous ve Boulder Clay buzulları arasında bulunan Enigma Gölü, düzenli olarak -14 derece civarında sıcaklıklar yaşarken, kışın -41 dereceye kadar düşebiliyor.

Uzmanlar, gölün tamamen donmuş ve yaşam için elverişsiz olduğuna inanıyordu. Ancak yeni keşifler, soğuk koşullarda bile mikrobiyotik yaşamın varlığını sürdürebileceğini ortaya koydu.