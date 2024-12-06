Yaşam için elverişsiz olduğu düşünülüyordu: Buzun altındaki gizli hayat!
Antarktika'da bir zamanlar tamamen donmuş ve yaşam için elverişsiz olduğu düşünülen Enigma Gölü'nde, buzulların altında gizlenmiş bir ekosistem bulundu.
Antarktika'nın Amorphous ve Boulder Clay buzulları arasında bulunan Enigma Gölü, düzenli olarak -14 derece civarında sıcaklıklar yaşarken, kışın -41 dereceye kadar düşebiliyor.
Uzmanlar, gölün tamamen donmuş ve yaşam için elverişsiz olduğuna inanıyordu. Ancak yeni keşifler, soğuk koşullarda bile mikrobiyotik yaşamın varlığını sürdürebileceğini ortaya koydu.