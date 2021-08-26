Yaşama elverişli ve yüzde 90'ı sularla kaplı yeni bir gezegen türü keşfedildi: 2-3 yıla Dünya dışı yaşamı bulabiliriz

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN DIŞINDA ÇOK YAYGIN OLARAK BULUNUYORLAR

Astrophysical Journal adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları, Dünya benzeri gezegenlerden daha çok sayıda ve gözlemlenebilir olan; sıcak okyanusla kaplı ve hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip, “Hycean” adlı yeni bir yaşanabilir ötegezegen sınıfı tanımladı.

Hycean dünyaları Samanyolu’nda çok yaygın, bu da yaşanabilir ötegezegenlerin önceden düşünülenden çok daha fazla olabileceği anlamına geliyor.