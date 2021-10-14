Yaşamın göstergesi fosfin gazı bulunan Venüs'te su var mı? Bilim insanları yanıtladı

NASA, VENÜS'E İKİ UZAY ARACI GÖNDERECEK

Ardından Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), gezegenin atmosferini ve jeolojik özelliklerini incelemek için Venüs'e iki yeni uzay aracı gönderdiğini duyurdu. Her birine 500 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 600 milyon Türk lirası)) fon tahsis edilen misyonlar 2028 ile 2030 yılları arasında başlayacak.

NASA'nın duyurusundan sadece bir hafta sonra, Avrupa Uzay Ajansı, 2030'ların başında Venüs'ü incelemek için EnVision olarak bilinen bir sonda göndereceğini söyledi.