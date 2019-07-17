Yaşlandırma uygulaması büyük verinin yeni oyunu mu? (FaceApp'ten açıklama)

1 ABD'li senatör Chuck Schumer'in FaceApp için FBI ve Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) soruşturma çağrısı yapmasının ardından popüler fotoğraf uygulaması FaceApp'ten açıklama geldi. Uygulamayı geliştirilen şirket tarafından Rus basınına yapılan açıklamada, kullanıcı verilerinin üçüncü şahıslara satılmadığı ya da paylaşılmadığı belirtildi.

2 Açıklamada, "Tüm FaceApp özellikleri üye girişi yapmadan kullanılabilir ve yalnızca ayarlar ekranından giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak kullanıcıların yüzde 99'u giriş yapmıyor. Bu nedenle bir kişinin kimliğini tespit edecek hiçbir veriye erişimimiz yok" ifadeleri yer aldı.

3 "TELEFONDAN BAŞKA GÖRÜNTÜ AKTARMIYOR" Uygulamanın kullanıcı tarafından seçilen yalnızca bir fotoğraf üzerinde düzenlemelerin çoğunu gerçekleştirdiği ve söz konusu telefondan başka hiçbir görüntü aktarmadığı kaydedildi.

4 "SUNUCULAR ABD'DE BULUNUYOR" FaceApp ayrıca, kullanıcıların tüm verilerini sunucularından kaldırma taleplerini her zaman kabul ettiğini vurguladı. Şirketin araştırma-geliştirme departmanının Rusya'da bulunduğu, ancak sunucularının ABD'de bulunduğu belirtildi.

5 Merkezi Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Wireless Lab adlı şirket tarafından geliştirilen uygulama, yaşlandırma filtresiyle son dönemlerde popüler hale gelmişti. ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, FaceApp uygulamasındaki ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerinin yabancı güçlerin eline geçebileceğini söylemiş, FBI ile FTC'ye uygulamayı soruşturma çağrısında bulunmuştu. Schumer'in çağrısının ardından uygulamanın gizlilik politikasına ilişkin endişeler artmıştı.

6 YAŞLANDIRMA UYGULAMASI FACEAPP BÜYÜK VERİNİN YENİ OYUNU MU? Sosyal medyanın saman alevi gibi bir anda hayatımıza giren akımlarının son temsilcisi olan 'FaceApp' ile karşılaşmışsınızdır.

7 Çektiğiniz ya da halihazırda telefonunuzda bulunan fotoğrafları uygulamaya yüklediğinizde bu görselleri tarayan FaceApp yaşlandırma tekniği ile kullanıcılarına ilginç kareler sunuyor.

8 Özellikle Instagram ve Twitter gibi popüler platformlarda binlerce kullanıcının paylaşımlarına sahne olan uygulama kısa sürede yeni bir akım başlattı.

9 Kullanıcılar sadece kendi fotoğraflarını değil aynı zamanda ünlü isimlerin fotoğraflarını da uygulama ile değiştiriyor.

10 Applyzer verilerine göre, kısa bir süreliğine de olsa ücretsiz olarak telefonlarda kullanılabilen FaceApp günde 700 bin indirme sayısına ulaşmış durumda.

11 Peki ilk bakışta oldukça masum ve eğlenceli görünen bu akım büyük verinin yeni oyunu olabilir mi?

12 Dijitalleşen dünyanın en değerli kaynağı artık petrol değil Veri! Haliyle milyarlarca kullanıcının akıllı cihazları ile günlük hayatlarında bıraktıkları dijital izler ile ortaya çıkan veri pek çok şirketin hedefinde.

13 Son dönemde pek çok şirketin ciddi yatırımlar yaptığı yapay zeka teknolojisinin en çok ihtiyaç duyduğu veri ise ses ve yüz tanıma odaklı olanlar.

14 Daha çok verinin daha çok reklam ve haliyle daha büyük kazanç anlamına geldiği günümüzde FaceApp gibi uygulamalar işin özünde kullanıcıların veriyi kendi elleri ile veri madencilerine vermesi anlamına geliyor.

15 Rusya merkezli FaceApp yeni bir uygulama değil ancak son günlerde bu akımın bir anda popülerleşmesi ile adını bir kez daha duyurmuş durumda.

16 "FACEAPP'İN GİZLİLİK POLİTİKASI VAR AMA..." Hem iOS hem de Android cihazlarda çalışan uygulama ilk olarak kullanıma girdiği ocak 2017'de gizlilik ve kullanıcı verilerini nasıl kullandığı yönünde pek çok makaleye konu olmuştu.

17 Dijital dünya hakkındaki çalışmaları ile bilinen Stilgherrian’a göre, FaceApp’in bir gizlilik politikası var. Ancak şirketin sunduğu bilgiler kullanıcı verilerinin ne şekilde kullanıldığı konusunda net bir açıklama sunamıyor.