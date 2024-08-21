Yaşlanmayı tersine çevirmek mümkün mü? Uzmanlardan yeni çalışma

Araştırmanın sonuçları, yaşlanmanın biyolojik yönlerini daha iyi anlamak ve yaşlanmayı geriletmek için potansiyel tedavi yöntemlerini keşfetmek adına umut verici bulgular sundu. Ekip, gelecekte PrEP tedavisi gibi uzun vadeli çalışmalarla, HIV negatif bireylerde antiretroviral ilaçların yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemeyi planlıyor.

*Temas Öncesi Profilaksi (PrEP): Temas öncesi profilaksi, hastalığa neden olan bir ajana, genellikle bir virüse henüz maruz kalmamış kişilerde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilaçların kullanılmasıdır. Terim tipik olarak HIV/AIDS'in önlenmesi için bir strateji olarak bazı antiviral ilaçların kullanımına atıfta bulunur.