Yaşlanmayı tersine çevirmek mümkün mü? Uzmanlardan yeni çalışma
Binlerce yıldır insan genomunda bulunan DNA'ya sahip kadim virüsler, yaşa bağlı pek çok hastalığın nedeni olabilir. Bilim insanları, "retroelementler" olarak bilinen bu viral DNA'yı kullanarak insan hücrelerinin yaşını 'yüksek doğrulukla' tahmin edebileceklerini ilk kez kanıtladılar.Peki yaşlanmayı tersine çevirmek mümkün mü?
Bilim insanları, insan genomunda binlerce yıldır var olan kadim virüslerin yaşlanmayı tersine cevirme sürecinde rol oynayabileceğini öne sürdü. Yapılan yeni araştırma, "retroelementler" olarak bilinen bu viral DNA'nın, bir kişinin hücrelerinin yaşını yüksek doğrulukla tahmin edebileceğini gösterdi.