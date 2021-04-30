Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı

Portekiz'de Aruoca Park'ında dünyanın en uzun yayalara özel asma köprüsü yapıldı. Aruouca 516 adındaki köprü 516 metre uzunluğunda. Bir önceki rekor 494 metreydi.

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ntv.com.tr 30.04.2021 - 10:36

Dünyanın en uzun yayalara özel asma köprüsü açıldı.

Portekiz, yayalar için yeni bir köprünün açılışını yaptı.

Arouca 516 adı verilen köprü dünyanın yayalara özel en uzun asma köprüsü ünvanını da taşıyor.

Köprünün adındanki 516 sayısı ise köprünün metre olarak uzunluğuna işaret ediyor.

Aguieiras Şelalesi ise Arouca Parkı içerisindeki en yüksek nokta olan Paiva Gorge'i birbirine bağlayan köprü tam 516 metre uzunluğunda.

Şelale manzarası eşliğinde köprüden karşıya geçmek yaklaşık 10 dakika sürüyor.

Nehirden 176 metre yükseklikte bulunan köprünün benzerlerine Tibet'te sık rastlanıyor.

Köprünün yapımı üç yıl sürdü ve Temmuz 2020'de tamamlandı.

Aruoca 516'dan önce en uzun köprü ünvanı İsviçre'deki Charles Kuonen Asma Köprüsü'ne aitti.

İsviçre'deki köprü 494 metre uzunluğundaydı.

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