Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı

Portekiz'de Aruoca Park'ında dünyanın en uzun yayalara özel asma köprüsü yapıldı. Aruouca 516 adındaki köprü 516 metre uzunluğunda. Bir önceki rekor 494 metreydi.

ntv.com.tr 30.04.2021 - 10:36

Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 1
Dünyanın en uzun yayalara özel asma köprüsü açıldı.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 2
Portekiz, yayalar için yeni bir köprünün açılışını yaptı.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 3
Arouca 516 adı verilen köprü dünyanın yayalara özel en uzun asma köprüsü ünvanını da taşıyor.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 4
Köprünün adındanki 516 sayısı ise köprünün metre olarak uzunluğuna işaret ediyor.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 5
Aguieiras Şelalesi ise Arouca Parkı içerisindeki en yüksek nokta olan Paiva Gorge'i birbirine bağlayan köprü tam 516 metre uzunluğunda.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 6
Şelale manzarası eşliğinde köprüden karşıya geçmek yaklaşık 10 dakika sürüyor.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 7
Nehirden 176 metre yükseklikte bulunan köprünün benzerlerine Tibet'te sık rastlanıyor.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 8
Köprünün yapımı üç yıl sürdü ve Temmuz 2020'de tamamlandı.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 9
Aruoca 516'dan önce en uzun köprü ünvanı İsviçre'deki Charles Kuonen Asma Köprüsü'ne aitti.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 10
İsviçre'deki köprü 494 metre uzunluğundaydı.
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 11
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 12
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 13
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 14
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 15
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 16
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 17
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 18
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 19
Yayalara özel en uzun asma köprü açıldı - 20

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