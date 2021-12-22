Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir

Karbondioksit dolu kalın bir atmosfer ve kurşunu eritecek kadar sıcak bir yüzeye sahip en yakın komşumuzda yaşamı hayal etmek zor. Ancak, uluslarası bir bilim insanları ekibi tarafından yapılan çalışma, Venüs'ün asidik ortamını etkisiz hale getirebilen ve kendi kendine yetebilen bir kimyasal reaksiyon oluştuğunu ortaya koydu. Venüs'te amonyak gazının varlığını araştıran uzmanlar, 'şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen' uzaylı yaşam formlarının gezegende olabileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 16:59

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 1

insanları, Venüs'ün atmosferinde tespit edilen, nitrojen ve hidrojenden oluşan renksiz bir gaz olan amonyak varlığı karşısında şaşkına döndü. Bunun sebebi ise "cehennem gezegeni" olarak da bilinen Venüs’te amonyağın herhangi bir kimyasal işlemle üreyemeyecek olması.

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 2

Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma, Venüs’te amonyak gazının varlığı için gerçekleşmesi gereken bir dizi kimyasal süreci modelledi. 

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 3

Bilim insanları, amonyak gazının sülfürik asit damlacıklarının nötralize edilmesi için bulutların asitliğinin 11'den sıfıra düşmesi gerektiğini bildirdi. Ancak, bu seviyenin pH ölçeğinde hala çok asidik olmasına rağmen, yaşamın potansiyel olarak hayatta kalabileceği bir ortam hazırlayacağı aktarıldı. 

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 4

"YAŞAM VENÜS'TE KENDİ ORTAMINI OLUŞTURDU"

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Venüs’teki potansiyel amonyak kaynağı için en makul açıklamanın, yıldırım veya volkanik patlamalardan ziyade biyolojik kökenli olduğunu açıkladı. Söz konusu bulgu, yaşamın Venüs'te kendi ortamını oluşturduğunu gösteriyor.

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 5

MIT'den çalışmanın yazarı Prof. Dr. Sara Seager, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz hiçbir yaşam Venüs damlacıklarında hayatta kalamaz. Ama mesele şu ki, orada bir yaşam olabilir ve hayatta kalmak için kendi çevresini değiştiriyor gibi görünüyor” dedi. 

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 6

VENÜS GÖREVLERİNİN SONUCUNDA DOĞRULANABİLİR

Bununla birlikte araştırmacılar, hipotezlerinin Amerikan ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Venüs yolcukluklarında doğrulanabileceğini duyurdu. NASA, 2030 yılında, iki ayrı insansız görevle 38 milyon uzaklıktaki gezegeni ziyaret edecek. DAVINCI+ ve VERITAS adı verilen görevlere şu an için bir milyar dolar kaynak ayrıldı. 

Bilim insanları ayrıca hipotezlerinin doğrulanması durumunda, yaşam formlarının Dünya'da bulunan bakterilere benzer mikroplar olmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 7

Diğer taraftan araştırmacılar, amonyağın varlığının Venüs bulutlarında görülen büyük anomalilerin çoğunu açıklayabileceğini söyledi.

Dünya’da amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, gezegenimizde -özellikle kendi midelerimizde - asidik bir ortamı yaşanabilir kılmak ve nötralize etmek için amonyak üreten yaşam formları olduğunu belirtti.

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 8

Cardiff Üniversitesi Fizik ve Okulu'ndan çalışmanın ortak yazarı Dr. William Bains, "Hayatın Dünya'daki asit ortamlarda gelişebileceğini biliyoruz. Venüs’ün bulutlarında amonyak yapan bir şey varsa, bu, damlacıkların bir kısmını etkisiz hale getirerek onları potansiyel olarak daha yaşanabilir hale getiriyor” dedi.

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 9

VENÜS'TE YAŞAM İDDİALARI

Öte yandan, Venüs'te yaşam bulma umutları, bu yıl Temmuz ayında yayınlanan bir çalışmanın, başlangıçta mikroplardan geldiği düşünülen fosfin gazının aslında volkanlar tarafından üretilebileceğini iddia etmesiyle suya düşmüştü.

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 10

Ancak, Eylül 2020'de, Cardiff Üniversitesi tarafından yapılan farklı bir araştırmada, gezegenin asidik bulutlarında eser miktarda fosfin  tespit edildiği bildirilmişti. 

Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir - 11

Fosfin gazı genellikle Dünya'da nefes almak için oksijen kullanmayan mikroorganizmalar tarafından salınıyor. Bu da araştırmacıları o sırada Venüs'ün yaşam barındırıyor olabileceğine dair hipotezler geliştirmeye yöneltti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER