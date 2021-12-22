Yeni araştırma: Venüs daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabilir

Bilim insanları, Venüs'ün atmosferinde tespit edilen, nitrojen ve hidrojenden oluşan renksiz bir gaz olan amonyak varlığı karşısında şaşkına döndü. Bunun sebebi ise "cehennem gezegeni" olarak da bilinen Venüs’te amonyağın herhangi bir kimyasal işlemle üreyemeyecek olması.