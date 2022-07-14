Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor

Günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına gelen emojilere yenileri ekleniyor. Her yıl düzenli olarak yeni emojiler yayınlayan Emojipedia, 2022 ve 2023’ü kapsayan yeni paketin taslağını paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 14.07.2022 - 11:43

Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 1

Gelişen teknoloji iletişim alışkanlıklarımızı da değiştiriyor.

Akıllı cihazlar ile her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor bu mesajlarda emoji'lerin yeri ise hayli yüksek.

Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 2

2015 yılında yılın kelimesi ilan edilen 'emoji'ler, insanların günlük hayatlarında sıklıkla kendilerini ifade etmelerini sağlıyor.

Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 3

1990'ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü. Haliyle her yıl onlarca yeni emoji hayatımıza giriyor.

Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 4

Emojipedia, bu yıl kullanıma girecek emojileri tanıttı. Emojiler; , iOS ve Windows’a da eklenecek. 

İşte yeni emojiler;

Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 5

Yeni emojilerin her işletim sisteminde farklı görünebileceği söyleniyor. 

Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 6

'ÇAK BEŞLİK' KARMAŞASI SON BULUYOR

Yeni “çak bir beşlik” emojisi ise yanlış kullanımı sonlandıracak gibi duruyor.

Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 7
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 8
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 9
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 10
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 11
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 12
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 13
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 14
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 15
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 16
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 17
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 18
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 19
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 20
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 21
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 22
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 23
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 24
Yeni emojiler yolda: 'Çak beşlik' bilinmezi sona eriyor - 25

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER