Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz!

GTA 6'nın oyunseverler tarafından ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Sızdırıldığı iddia edilen haritalar ve oyun içi görüntüler ile beklentileri yükselten Rockstar Games, sanal parayı hayata geçirerek oyun oynarken kripto para kazanmayı sağlayacak. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6'ya dair bilinen her şey ve sızdırılan görüntüler.

Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz! - 1

24 SAATTE 11 MİLYON SATIŞ

GTA 5, 17 Eylül 2013 tarihinde oyunseverler ile buluşmuştu. PC, Xbox ve PlayStation için yayınlanan oyun çıkış yaptığı ilk gece 24 saat içerisinde 11 milyondan fazla satış yaparak kendi kategorisinde rekora imza atmıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz! - 2

GÜNCELLEME GELMEYECEK

Rockstar Games 26 Ekim 2018'de çıkardığı Red Dead Redemption 2 oyununa artık güncelleme vermeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından gözler tamamen GTA 6'ya döndü. Sosyal medyada bir çok kullanıcı Rockstar'ın bu hareketi GTA 6'ya yoğunlaşmak için yaptığı yorumlandı.

Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz! - 3

VICE CITY'DE GEÇEBİLİR

Sızan bazı oyun görüntüleri karakterimiz Jason'ın Vice City metro trenine bindiğini gösterdiği için GTA 6'nın günümüz Vice City'sinde geçeceği iddialarını kuvvetlendiriyor.

Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz! - 4

BAŞROL KADIN KARAKTER

Ayrıca oyunda birde kadın karakterimiz Lucia olacağı sızan bilgiler arasında bulunuyor. ayrıca GTA 6'da polislerinde yapay zeka davranışı göstereceği Lucia ve Jason'a karşı daha düşmanca bir tavır sergileyeceği söylentiler arasında.

Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz! - 5

YENİ HARİTA 2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

GTA 6'nın yeni haritası olduğu iddia edilen bu harita GTA 5'te kullanılan haritanın tam 2 katı büyüklüğünde olacağı öne sürülüyor.

Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz! - 6

İLK OLARAK PLAYSTATION'DA

GTA 6'nın ilk olarak PlayStation 5'e çıkabileceği ihtimaller arasında. Oyunun 2023'te çıktığını baz alırsak 2025'in sonlarında veya 2026'nın başlarında bilgisayar kullanıcılarına erişim açılabilir. Çünkü Rockstar Games daha önceden 2013'te GTA 5'i PlayStation'a özel çıkarmıştı. Oyun, 2015'te bilgisayar kullanıcısıyla buluşmuştu.

Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz! - 7

Oynayarak kazan (Play to earn) mantığı

Yeni sızdırılan bilgilere göre, GTA 6'nın online versiyonunda 'oynayarak kazan' yani "play to earn" mantığının blockchain ile uyumlu olarak kullanılacağı belirtildi.

Buna göre; Oyunda kazandığınız online parayı kripto paraya dönüştürebilecek, böylelikle oyun oynarken para kazanmış olacaksınız.

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