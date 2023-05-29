Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz!

GTA 5, 17 Eylül 2013 tarihinde oyunseverler ile buluşmuştu. PC, Xbox ve PlayStation için yayınlanan oyun çıkış yaptığı ilk gece 24 saat içerisinde 11 milyondan fazla satış yaparak kendi kategorisinde rekora imza atmıştı.
Rockstar Games 26 Ekim 2018'de çıkardığı Red Dead Redemption 2 oyununa artık güncelleme vermeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından gözler tamamen GTA 6'ya döndü. Sosyal medyada bir çok kullanıcı Rockstar'ın bu hareketi GTA 6'ya yoğunlaşmak için yaptığı yorumlandı.
Sızan bazı oyun görüntüleri karakterimiz Jason'ın Vice City metro trenine bindiğini gösterdiği için GTA 6'nın günümüz Vice City'sinde geçeceği iddialarını kuvvetlendiriyor.
Ayrıca oyunda birde kadın karakterimiz Lucia olacağı sızan bilgiler arasında bulunuyor. ayrıca GTA 6'da polislerinde yapay zeka davranışı göstereceği Lucia ve Jason'a karşı daha düşmanca bir tavır sergileyeceği söylentiler arasında.
GTA 6'nın yeni haritası olduğu iddia edilen bu harita GTA 5'te kullanılan haritanın tam 2 katı büyüklüğünde olacağı öne sürülüyor.
GTA 6'nın ilk olarak PlayStation 5'e çıkabileceği ihtimaller arasında. Oyunun 2023'te çıktığını baz alırsak 2025'in sonlarında veya 2026'nın başlarında bilgisayar kullanıcılarına erişim açılabilir. Çünkü Rockstar Games daha önceden 2013'te GTA 5'i PlayStation'a özel çıkarmıştı. Oyun, 2015'te bilgisayar kullanıcısıyla buluşmuştu.
Yeni sızdırılan bilgilere göre, GTA 6'nın online versiyonunda 'oynayarak kazan' yani "play to earn" mantığının blockchain ile uyumlu olarak kullanılacağı belirtildi.
Buna göre; Oyunda kazandığınız online parayı kripto paraya dönüştürebilecek, böylelikle oyun oynarken para kazanmış olacaksınız.