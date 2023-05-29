Yeni GTA 6'nın görüntüleri sızdı: Oynayarak para kazanabilirsiniz!

GÜNCELLEME GELMEYECEK

Rockstar Games 26 Ekim 2018'de çıkardığı Red Dead Redemption 2 oyununa artık güncelleme vermeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından gözler tamamen GTA 6'ya döndü. Sosyal medyada bir çok kullanıcı Rockstar'ın bu hareketi GTA 6'ya yoğunlaşmak için yaptığı yorumlandı.