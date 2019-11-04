Yeni iOS'tan bir hata daha 

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Eylül ayı itibari ile iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemelerini yayınlayan Apple hala iPhone'lardaki tüm sorunları çözebilmiş değil.
Apple'ın iPhone modelleri için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 13 hatalar ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iOS 13.2'yi kullanıma sunan firma yine pek çok şikayet aldı.
9to5Mac'te yer alan habere göre, güncellemeyi yükleyen kullanıcılar telefonlarının arka planında çalışan uygulamalardan eski performansı almadıklarını iddia ediyor.
Aynı habere göre, bunun nedeni büyük olasılıkla bellek yönetimi konusunda cihazların yaşadığı sorunlar. Söz konusu sorunun çözümü ise henüz bulunabilmiş değil.
Peki Apple kullanıcıları iOS 13.2 yayınlanmadan önce hangi sorunlar ile karşılaşıyordu?
Örneğin geçtiğimiz dönemde yayınlanan iOS 13.1.3 güncellemesindeki 'AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemişti.
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başlamıştı.
iOS 13.2 güncellemesinin en dikkat çeken yeniliği Deep Fusion kamera teknolojisi. Söz konusu özellik düşük ışıkta fotoğraflarınızın daha kaliteli çıkmasını sağlıyor.
Yeni güncelleme ile iPhone’lara yeni emoji’ler de geldi. IOS 13.2 ile gelen bir başka yenilik ise dijital asistan Siri'ye gelen gizlilik kontrolü oldu. Artık kullanıcılar Siri etkileşimlerini Apple ile paylaşmama seçeneğine de kavuştu.
ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13.2'yi desteklemiyor.. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
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iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
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iPhone XR
iPhone X
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iPhone 7 Plus
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iPhone 6S Plus
iPhone 6 Plus
iPhone 6S
iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise iPhone 6 ve iPhone 5. iPhone 'ten daha eski olan modellere olan destek geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 12 ile kesilmişti.
Apple Eylül ayında iOS 13‘ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı.
Güncelleme ile geçtiğimiz haftalarda bulunan güvenlik açıkları kapatıldı.