Yeni iOS'tan bir hata daha 

Eylül ayı itibari ile iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemelerini yayınlayan Apple hala iPhone'lardaki tüm sorunları çözebilmiş değil.

Apple'ın iPhone modelleri için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 13 hatalar ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iOS 13.2'yi kullanıma sunan firma yine pek çok şikayet aldı.