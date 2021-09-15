Yeni iPhone 13 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri (Apple iPad ve Smart Watch'u tanıttı)

ntv.com.tr 15.09.2021 - 05:51
Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kaiann Drance yeni iPhone'u tanıttı.
Gecenin beklenen cihazına ilişkin bilgiler verildi.
Hem iPhone hem iPhone Mini'de A15 Bionic çip set kullanlıyor.
Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı.
iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti. Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip.
13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi.
iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı.
F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.
iPhone 13 Mini'nin başlangıç fiyatı ABD'De 699 dolar olurken iPhone 13'ün fiyatı 799 dolar olarak belirlendi.
Ayrıca 512 GB'lik hafıza seçeneği de geldi.
Yeni iPhone 13 ilesinin Pro versiyonu da ortaya çıktı.
Apple yeni cihazın oldukça güçlü bir ekrana sahip olduğunu savunuyor. Tıpkı normal 13 gibi bu cihaz da IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip.
Yeni cihazda kameralar daha da gelişti. Apple yeni iPhone 13 Pro ailesinde üç farklı kamera kullandı. Ayrıca yeni Pro serisinin makro fotoğraflar çekebildiği aktarıldı.
Yeni iPhone 13 Pro da bir önceki nesle göre 1.5 saat daha fazla batarya ömrüne sahip.
iPhone 13 Pro, 999 dolar iPhone 13 Pro Max 1099 dolardan başlıyor.
Ayrıca Apple Pro ailesine 1 TB'lik versiyon getirdi.
iPhone 13 Pro da A15 çipe sahip. 5 çekirdekli bir GPU kullanıldı.
TrueDepth kameraların yüzde 20 daha küçük olduğu belirtildi.
Yeni iPhone 13 Pro ve Pro Max cihazlarında Pro Motion kullanıldı. Böylece uzun süredir dillendirilen 120 Hz ekran da doğrulanmış oldu.
Yeni cihazların Türkiye'deki fiyatları belli oldu.
Apple 24 Eylül'den itibaren internet sitesi üzerinden ön sipariş almaya başlayacak.
Şirketin aktardığı bilgilere göre 1 Ekim tarihinden sonra ise satış tamamen başlamış olacak.
Apple sitesinde iPhone 13 ailesinin fiyatlarını da paylaştı. Yani iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in fiyatları açıklandı.
İPHONE 13 MİNİ TÜRKİYE FİYATLARI
Yeni iPhone 13 Mini 5 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Ürünün kırmızı rengini tercih edenler için Apple Covid-19 fonuna bağışta bulunuyor.
Aynı zamanda yeni iPhone 13 Mini ve iPhone 13 üç farklı hafıza seçeneğine sahip.
iPhone 13 Mini 128 GB 10 bin 999 TL
iPhone 13 Mini 256 GB 11 bin 999 TL
iPhone 13 Mini 512 GB 13 bin 999 TL
İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI
Mini ve normal iPhone 13 aynı renkler ve hafıza seçenekleriyle satışa çıkacak.
iPhone 13 128 GB 11 bin 999 TL
iPhone 13 256 GB 12 bin 999 TL
iPhone 13 512 GB 14 bin 999 TL
Bu fiyatlara göre yeni bir iPhone telefon satın almak istiyorsanız en az 11 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.
İPHONE 13 PRO TÜRKİYE FİYATLARI
Apple'ın internet sitesindeki bilgilere göre yeni iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı 15 bin 999 Türk lirası.
Bu 128 GB'lik versiyonu almak isteyenler için geçerli.
iPhone 13 Pro 256 GB fiyatı 16 bin 999
iPhone 13 Pro 512 GB fiyatı 18 bin 999
iPhone 13 Pro 1 TB fiyatı ise 20 bin 999 lira.
İPHONE 13 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 13 Pro Max 128 GB 17 bin 999 lira
iPhone 13 Pro Max 256 GB 18 bin 999 lira
iPhone 13 Pro Max 512 GB 20 bin 999 lira
iPhone 13 Pro Max 1 TB ise 22 bin 999 lira
Apple iPhone kutularından önce kulaklığı ardından şarj başlığını çıkarmıştı.
Bu seride de kurallar değişmedi. Yani en az 11 bin lira verip aldığınız iPhone telefonunuzun kutusundan sadece telefon ve şarj kablosu çıkacak.
Apple'ın ilk tanıttığı ürün 9. jenerasyon iPad oldu. Cihazın ABD fiyatı 329 olarak belirlendi.
Bu cihazın Türkiye fiyatı ise 64 GB'lik versiyon için 3 bin 899 lira başlıyor. Hücresel (Cellular) bağlantılı versiyonun 64 GB fiyatı ise 5 bin 399 lira.
256 GB'lik iPad'in Türkiye fiyatı 5 bin 599 lira. Cellular bağlantıyla alındığında 7 bin 99 lira.
Apple'ın tanıttığı bir diğer cihaz ise Apple Mini oldu.
499 dolarlık fiyatıyla Apple Mini 8.3 inçlik bir ekran bulunuyor. Apple'dan Katie McDonald cihazın yeniden tasarlandığını belirtti.
iPad mini Türkiye fiyatı
Yeni iPad Mini dört farklı renk ve iki farklı hafıza seçeneğiyle geliyor.
64 GB iPad Mini 5 bin 777 TL
64 GB iPad Mini + Cellular 7 bin 499 TL
256 GB iPad Mini 7 bin 499 TL
256 GB iPad Mini + Cellular 9 bin 199 TL
Cihaz dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Ayrıca Apple, yeni iPad Mini'de Type-C giriş kullanıyor.
Apple Watch'ın 7. nesli de tanıtıldı. Bir önceki nesle göre yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip olan cihazın köşeleri zamanda sadece 1.7 mm. Apple yeni sınırların bir öncekine göre yüzde 40 daha az olduğunu belirtiyor.
Ekranın saat kontrollerinde yüzde 70 daha parlak olduğu aktarıldı. Dokunuşla açılan bir klavye de Apple Watch 7'de bulunuyor.
Ekranın kırılmaya dayanıklı olduğu ve tozlanmaya karşı IP6X belgesine sahip olduğuna dikkat çekildi.
Apple Watch WR50 seviyesinde suya dayanıklı. Ayrıca yeni Apple Watch yüzde 33 daha hızlı şarj oluyor. Aletin 0'dan yüzde 80 şarja ulaşması 45 dakika sürüyor.
Yeni Apple Watch'ın ABD fiyatı ise 399 dolar.