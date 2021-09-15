Yeni iPhone 13 tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri (Apple iPad ve Smart Watch'u tanıttı)

APPLE WATCH 7

Apple Watch'ın 7. nesli de tanıtıldı. Bir önceki nesle göre yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip olan cihazın köşeleri zamanda sadece 1.7 mm. Apple yeni sınırların bir öncekine göre yüzde 40 daha az olduğunu belirtiyor.