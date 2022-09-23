Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler

Apple'ın 7 Eylül'de tanıttığı ve 16 Eylül'de ön satışa çıkarılan yeni iPhone modellerinin teslimi başladı. Telefonları teslim almak isteyen müşteriler sabah saatlerinde Apple Store'lar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 1

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti. 

Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 2

Yeni iPhone modellerinden almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.

Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 3

Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı.

Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 4

30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.

Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 5

Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, “Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım” şeklinde konuştu.

Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 6

Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu.

Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 7

iPhone 14 Pro Max'in dağıtım tarihleri ise henüz belli değil.

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iPHONE TÜRKİYE FİYATLARI

İşte iPhone'ların modeline göre Türkiye satış fiyatları;

iPhone 14 Pro Max'ın başlangıç fiyatı: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 39 bin 999 TL

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 30 bin 999 TL

iPhone 13 başlangıç fiyatı: 24 bin 999 TL

iPhone SE başlangıç fiyatı: 16 bin 999 TL

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