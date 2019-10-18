Yeni iPhone'u ilk o satın aldı (iPhone 11 Türkiye'de satışa sunuldu)

18 Ekim sabahında Apple Zorlu mağazasında iPhone 11 Pro ile buluşan ilk kullanıcı Halil Taşkın oldu. Apple ürünlerinin kullanıcı dostu olması dolayısıyla tercih ettiğini belirten ve iPhone 4S’ten bu yana sadık bir Apple kullanıcısı olan Halil Taşkın’ın eşi ve kendisi için tercihi iPhone 11 Pro Max oldu.

Geçen sene de Türkiye satışının ilk gününde Apple mağazasında sıraya giren Taşkın 11. sıradayken bu sene ilk müşteri olmaktan memnun olduğunu söyledi.