Yeni iPhone'un dizaynı doğrulandı

Gelişen teknoloji ile beraber telefon üreticileri, arka kamera için daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber kameralar, çıkıntılı bir tasarıma sahip oluyor. Bu sebeple kamera çıkıntısı içermeyen bir telefon en azından günümüzde pek mümkün gözükmese de 2020 yılında tanıtılacak iPhone'da bu tasarıma sahip bir modelle karşılaşabiliriz.