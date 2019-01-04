1 ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın önünüzdeki hafta görücüye çıkaracağı iPhone 11 performans testinde boy gösterdi.

2 Buna göre, yeni modelde 4 GB RAM bulunacak. Apple bir önceki modelde (iPhone XR) 3 GB RAM'e yer vermişti.

3 YENİ İPHONE'LARIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI SIZDI ABD merkezli teknoloji devi yeni iPhone modelleri için geri sayıma geçti. Söz konusu modellerin özellikleri ve fiyatları da sızdı.

4 ABD basınında yer alan haberlere göre, lansmanda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli üç model tanıtılacak.

5 Üç modelde de A13 çipi yer alacak. Modellerin fiyatları sırası ile 749, 999, 1099 dolar olacak.

6 6.1 inçlik iPhone 11 LCD ekrana ev sahipliği yaparken 5.8 inçlik iPhone 11 Pro ve 6.5 inçlik iPhone 11 Pro Max OLED ekrana ev sahipliği yapacak.

7 İŞTE 286 BİN TL'LİK İPHONE 11 ABD merkezli teknoloji devi Apple Eylül ayında iPhone 11 adını alması beklenen yeni iPhone modelini tanıtacak. Ancak Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, iPhone 11 modelleri için ön sipariş almaya şimdiden başladı.

8 50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.

9 APPLE’IN İPHONE 11'İ TANITACAĞI TARİH BELLİ OLDU ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni iPhone modelleri için geri sayıma geçti. iOS 13’un son betasında yer alan “HoldForRelease” isimli detay ile iPhone 11'in lansman tarihi ortaya çıktı.

10 iHelp BR tarafından keşfedilen iOS 13’ün en son betasındaki detay, iPhone 11’in 10 Eylül’de yapılacak olan etkinlikle tanıtılacağını söylüyor.

11 YENİ İPHONE MODELLERİNİN İSMİ ORTAYA ÇIKTI ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki ay görücüye çıkaracağı yeni iPhone modellerinin isimleri belli oldu.

12 iPhone için özel kılıflar üreten ESR isimli firma, iPhone'un 2019 modellerinin isimlerinin 'iPhone 11', 'iPhone 11 Pro' ve 'iPhone 11 Pro Max' olacağını bildirdi.

13 YENİ İPHONE'UN KAMERASI BÖYLE GÖZÜKECEK Sabırsızlıkla beklenen telefon hakkında her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde kamera çıkıntısı içermeyen iPhone 11'in görüntüsü yayınlandı.





14 Akıllı telefonlar için yaptığı tasarımlarla ünlü Jonas Daehnert'in resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntü birçok kullanıcıyı arada bıraktı. Kamera çıkıntısına sahip olmayan iPhone 11, kimi tarafından beğenildi, kimi tarafından da pek beğenilmedi.

15 Gelişen teknoloji ile beraber telefon üreticileri, arka kamera için daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber kameralar, çıkıntılı bir tasarıma sahip oluyor. Bu sebeple kamera çıkıntısı içermeyen bir telefon en azından günümüzde pek mümkün gözükmese de 2020 yılında tanıtılacak iPhone'da bu tasarıma sahip bir modelle karşılaşabiliriz.

16 İPHONE XL İÇİN GERİ SAYIM! İŞTE EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ Şirketin merakla beklenen bir başka ürünü ise iPhone XL Apple'ın uzun yıllardır iPhone bataryalarıyla sorun yaşadığı biliniyor. Hızlı tükenen batarya ömründen şikayet eden kullanıcıların geri bildirimlerini yakından takip eden şirket, bu kez batarya konusunda önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

17 iPHONE XL'DEN EN NET SIZINTI ABD merkezli teknoloji devi Apple, Eylül ayında yeni amiral gemisi telefonu iPhone XL'i tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu modele ait en net sızıntı internete düştü. Sızıntı iPhone XL ile ilgili uzun süredir dile getirilen iddiaları da kanıtlar nitelikte.

18 Apple'a yönelik başarılı analizleri ve tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, bu yıl tanıtılacak yeni iPhone modelleriyle ilgili önemli ipuçları verdi. Huawei Mate 20 Pro ve Galaxy S10 telefonlarda gördüğümüz ters kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 11'lerde de bulunacağına dikkat çeken Kuo, bu sayede iPhone'ların artık başka telefonları da kablo desteği olmaksızın şarj edebileceğine dikkat çekti.

19 Bu teknolojiye sahip olacağından dolayı daha büyük bir batarya kullanacak olan iPhone 11'in 3491 mAh ila 3560 mAh arasında bir kapasiteye sahip bataryadan güç alması bekleniyor. Apple'ın bu iyileştirmeyi yapmasıyla birlikte sıkça şikayet edilen batarya sorunu da geride kalacak gibi görünüyor.

20 iPHONE'DAKİ O ÖZELLİK TARİH OLUYOR 2015 yılında iPhone 6S ile hayatımıza giren 3D Touch özelliği için yolun sonu göründü Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, basma sertliğini algılayan ve buna göre seçenekler sunan 3D Touch özelliği artık iPhone'larda olmayacak.

21 ANDROİD'DEKİ ÖZELLİK İPHONE'A GELİYOR Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminleri ile adını duyuran teknoloji uzmanı Ming-Chi Kuo, şirketin bu yıl tanıtacağı yeni modellerinin son dönemde çıkan Android telefonlardaki gibi 3 arka kamera ile geleceğini açıkladı.

22 ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri için yeni iddialar gelmeye devam ediyor. İşte yeni modeller hakkında dikkat çeken iddialar...

23 APPLE’IN ÖLDÜRDÜĞÜ ÖZELLİK İPHONE’A DÖNÜYOR ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz yıl tanıttığı modelleri iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR ile tamamen çerçevesiz döneme adım atmıştı.

24 Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara bakılırsa Apple geri adım atmaya hazırlanıyor.

25 Söz konusu iddiaya göre, Apple ana ekran tuşuna sahip bir iPhone üretmeye hazırlanıyor. Başka bir deyişle iPhone’un ikonik tuşu yeni modeller ile tekrar hayatımıza girebilir.

26 Söz konusu model ucuz bir iPhone modeli (4.7 inç ekranlı iPhone 8 kasasına sahip) olarak karşımıza çıkacak.

27 iPHONE XE: APPLE'IN EN KÜÇÜK TELEFONU GELİYOR Henüz Apple cephesinden bu konuda bir açıklama yapılmış olmasa da, Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre Apple bugüne kadarki en küçük iPhone'u için kolları sıvamış durumda. 4.8 inç OLED ekrana sahip olması beklenen bu özel telefon, iPhone X'te olduğu gibi ana ekran üzerinde Home butonu yer almayacak. Aksine, Face ID teknolojisi ile birlikte gelmesi ve kullanıcısına tam ekran sunması bekleniyor.

28 7nm A12 işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel iPhone XE'nin iPhone XR modellerinde gördüğümüz tek kamera yapısının bu cihazda da karşımıza çıkacağı konuşuluyor. Daha küçük bir ekrana sahip olmasından dolayı iPhone XE, daha ucuza satılacak ve iPhone 11'in ucuz bir alternatifi olacak.

29 iPHONE XL'İN TASARIMI SIZDI Daha önce yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran @Slashleaks ve @OnLeaks tarafından ortaya çıkartılan iPhone XI kaynak kalıbı yeni iPhone 'un 3 arka kamera ile geleceği iddiasını doğrular nitelikte.

30 Apple’ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu‘na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11’in (iPhone XL) sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne sermişti. Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

31 AppleInsider’da yer alan habere göre, yeni iPhone modellerinde Apple oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verecek. Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek.

32 iPhone 11’de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.

33 3 ARKA KAMERA İLE GELECEK 9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.

34 APPLE'DAN 'SÜPER HIZLI Wİ-Fİ' SÜRPRİZİ Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.

35 ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.

36 Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.

37 İŞTE EN HIZLI MOBİL İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?) Speed test verilerine göre, dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps. İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...

38 25- Litvanya: 40.05 Mbps

39 24- Bulgaristan: 40.37 Mbps

40 23- Makedonya: 40.5 Mbps

41 22- Yunanistan: 41.26 Mbps

42 21- Arnavutluk: 42.73 Mbps

43 20- Montenegro: 43.4 Mbps

44 19-Hırvatistan: 43.63 Mbps

45 18- İsveç: 44.11 Mbps

46 17- Yeni Zelanda: 44.23 Mbps

47 16- Macaristan: 46.85 Mbps

48 15- Çek Cumhuriyeti: 46.92 Mbps

49 14- Lüksemburg: 47.48 Mbps

50 13- İsviçre 47.61 Mbps

51 12- G.Kore: 47.86 Mbps

52 11- Belçika: 48.82 Mbps

53 10- Danimarka: 49.2 Mbps

54 9- BAE: 49.86

55 8- Malta: 51.86 Mbps

56 7- Hollanda: 54.87 Mbps

57 6- Avustralya: 55.79 Mbps

58 5- Singapur: 58.22 Mbps

59 4- Kanada: 59.61 Mbps

60 3- Katar: 60.37 Mbps

61 2- Norveç: 67.82 Mbps

62 1- İzlanda: 72.54 Mbps

63 33'üncü sırada yer alan Türkiye'deki ortalama mobil internet hızı ise 34.72 Mbps

64 iPHONE'LAR İÇİN BİR DÖNEMİN SONU (ANDROİD'E BENZEYECEK ABD merkezli teknoloji devi Apple, yıllardır süregelen bir standardından vazgeçiyor. Şirket, iPhone ve iPad'lerde kullandığı Lightning konektöründen resmen vazgeçmeye hazırlanıyor. Gelen sızıntılar söz konusu iddiayı güçlendiriyor.

65 Bu yıl Eylül ayında ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni model iPhone'larda artık Lightning girişi değil, USB-C girişi göreceğiz. Böylece iPhone'lar diğer Android cihazlarla da uyumlu bir hale geliyor ve ekosistemi genişlemiş oluyor.

66 iOS 13'ün ilk beta sürümüne bakıldığında Apple'ın USB Type-C'ye geçiş yapacağı görülüyor. iOS 13 beta yüklü iPhone'un kurtarma modu animasyonu artık Lightning kablosunu göstermiyor. Bunun yerine ekrana USB-C konektörüne sahip bir kablonun geldiğini görüyoruz.

67 Böylece iPhone'larda bir dönem sona erecek ve lightning kablolar artık sadece eski model iPhone'larla uyumlu olacak.





