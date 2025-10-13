Yeni sızıntılar sonrası gündeme geldi: Xiaomi 17 Ultra Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek?

XİOMİ 17 ULTRA TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Pil kapasitesi ve kamera özelliklerine dair yeni bilgiler paylaşılırken, Xiaomi 17 Ultra’nın Türkiye pazarında satışa sunulma ihtimali de teknoloji gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.



Bazı teknoloji haber siteleri, Xiaomi 17 Ultra modelinin 2026 başlarında tanıtılacağını ve Türkiye pazarına gelme ihtimalinin konuşulduğunu bildiriyor. Ancak bu haberlerin hepsi "söylenti" ya da "sızıntı" düzeyinde. Resmî Xiaomi Türkiye ya da Xiaomi global kaynaklarından 17 Ultra için Türkiye lansmanına dair bir onay gelmiş değil.