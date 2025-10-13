Yeni sızıntılar sonrası gündeme geldi: Xiaomi 17 Ultra Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek?
Xiaomi’nin kamera odaklı yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra, son sızıntılarla yeniden gündeme geldi. Cihazın teknik özellikleriyle birlikte Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ve çıkış tarihine dair iddialar teknoloji tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Xiaomi 17 Ultra Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek?
Xiaomi’nin kamera odaklı yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra, son sızıntılarla yeniden gündeme geldi. Cihazın teknik özellikleriyle birlikte Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ve çıkış tarihine dair iddialar teknoloji tutkunları