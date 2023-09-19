Yeni telefonunuz vivo V29 sizi bekliyor
vivo, benzersiz “Star Işığı” özelliği ve bulunduğu kategoride bir ilk olan kavisli ekranı ile amiral gemisi özelliklere sahip yeni akıllı telefonu V29 5G’yi resmî online satış mağazası myvivoshop.com’da, tüm perakende satış noktalarında ve online satış kanallarında satışa sundu. Sıra dışı portre yetenekleri, şık ve estetik tasarımı ve güçlü performansı ile V29 5G; segmentinde rakiplerine açık ara fark atıyor.
vivo’nun Yenilikçi Star Işığı (Aura Light) özelliği, sıra dışı portre yetenekleri, şık tasarımı, güçlü performansı ve dayanıklılığı ile amiral gemisi akıllı telefon özelliklerini orta segmente taşıyan yeni modeli V29 5G tüm kanallarda tüketicilerle buluşuyor. V29 5G, tüm bu özelliklerin yanı sıra segmentinde ilk olan kavisli AMOLED ekranı ile de rakiplerini geride bırakıyor. Üstelik vivo Türkiye, V29’u 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor.