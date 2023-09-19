Yeni telefonunuz vivo V29 sizi bekliyor

vivo, benzersiz “Star Işığı” özelliği ve bulunduğu kategoride bir ilk olan kavisli ekranı ile amiral gemisi özelliklere sahip yeni akıllı telefonu V29 5G’yi resmî online satış mağazası myvivoshop.com’da, tüm perakende satış noktalarında ve online satış kanallarında satışa sundu. Sıra dışı portre yetenekleri, şık ve estetik tasarımı ve güçlü performansı ile V29 5G; segmentinde rakiplerine açık ara fark atıyor.

Yeni telefonunuz vivo V29 sizi bekliyor - 1

vivo’nun Yenilikçi Star Işığı (Aura Light) özelliği, sıra dışı portre yetenekleri, şık tasarımı, güçlü performansı ve dayanıklılığı ile amiral gemisi akıllı telefon özelliklerini orta segmente taşıyan yeni modeli V29 5G tüm kanallarda tüketicilerle buluşuyor. V29 5G, tüm bu özelliklerin yanı sıra segmentinde ilk olan kavisli AMOLED ekranı ile de rakiplerini geride bırakıyor. Üstelik vivo Türkiye, V29’u 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

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“Star Işığı”na sahip vivo V29 ile stüdyo kalitesinde portreler

Akıllı telefon fotoğrafçılığına yeni bir soluk getiren V29 5G, yenilikçi “Star Işığı” (Aura Light) özelliği ile özellikle stüdyo portresi konusunda son derece iddialı bir alternatif. Telefonuan arkasında bulunan ana kamera bölümünde yer alan ve telefonlardan ayrı satılan selfie ışıklarını çağrıştıran büyük ışık halkası, standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlıyor.

“Star Işığı”nın yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti sayesinde nesneler çok daha iyi aydınlanıyor, fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki gölgeler ve bulunduğu ortamdaki karanlık alanlar ortadan kalkıyor. Yumuşak aydınlatma da fotoğrafı çekilen kişinin kusurlarını örtüp doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Böylece günün her saatinde birbirinden güzel ve etkileyici portre ve fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Star Işığı’nın güçlü performansını bazı yenilikçi teknolojiler sağlıyor:

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Ayarlanabilir renk sıcaklığına sahip 4 LED'li ışık kaynağı: Sadece sabit bir renk sıcaklığına sahip olan geleneksel LED dolgu ışıklarının, ışığın değişen ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırdığı gerçeğinden hareketle vivo, V29 5G’de sunduğu farklı renk sıcaklıklarına sahip LED'ler ile ışık kaynağı sistemini tamamen yeniledi. Yeni 4 LED'li ışık kaynağı sistemi, Star Işığı’nda eşit aydınlatma elde etmek üzere dairenin ortasına yerleştirilmiş olan 2 soğuk ve 2 sıcak olmak üzere toplam 4 adet LED ışığın Star Işığı’nın her yerine eşit olarak dağıtılmasını, tutarlı renk sıcaklığı ve parlaklığı elde edilmesini sağlıyor. vivo’nun kademesiz renk sıcaklığı ayarı elde etmeyi başarması sayesinde de renk sıcaklığı seviyeleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlanıyor.

Işınların 360 derece tam açılı bir şekilde yansıtılmasını sağlayan konik yansıyan yenilikçi optik yol: V29’un vivo'nun modern astronomik teleskoplardan ilham alarak geliştirdiği merceği,optik yolu katlamak için özel bir yansıtıcı tasarım kullanıyor. Uzunluğunu önemliölçü deazaltan bu özel tasarım sayesinde mercek özellikle sınırlıalana sahip hassas ekipman için uygun hale V29'un LED kapağının merkezinde bulunan ve dört LED ile hizalanmış serbest biçimli yüzeylere sahip dört yansıtıcı konisayesinde ışık 360 derecede eşit şekilde yansıyor.

Nano seviye “Star Işığı” süreci ile eşit ve yumuşak aydınlatma: Halka şeklindeki Star Işığı’nın ortasındaki yansıtıcı koninin yüzeyine, yansıtıcı performansı artıran nano ölçekli bir vakum kaplama uygulandı. Star Işığı’nın dış halkası, ışınları dışarıya yönlendiren ince elmas kesimli Fresnel oluklarından oluşuyor. Nano düzeydeki hassas işleme, her desen çemberi için eşit boşluk ve derinlik sağlıyor. Bu, buzlu kumlama etkisine sahip Bokeh parçacıkları ile birleştiğinde, ışınlar üzerinde yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Böylece ışık dağılım açısının hassas kontrolü ve daha eşit aydınlatma sağlanıyor.

Yeni telefonunuz vivo V29 sizi bekliyor - 4

“Star Işığı” ile geceler de aydınlanıyor

V29’un “Star Işığı” ve akıllı telefona entegre edilmiş stüdyo düzeyinde fotoğrafçılık yetenekleri ile gece ve karanlık ortamlarda da en güzel kareleri yakalamak ve en güzel videoları çekmek mümkün oluyor. Telefon gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası ile de son derece istikrarlı görüntülerin yakalanmasını sağlıyor, fotoğraf ve videolarda gece ve düşük ışık koşullarında bile olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor.

Kullanıcılar Süper Ay Modu ile gece gökyüzünün en güzel anlarını ve ayın en parlak görüntülerini yakalama, Astro modu ile de samanyolunu fotoğraflama imkânı buluyor. OIS ve EIS tarafından desteklenen Ultra Kararlı Video özelliği de gece daha istikrarlı ve net video çekimleri sağlıyor. Bu özellik görüntüleri net ve hassas bir şekilde yakalamak için saniyede 1.000'e kadar sabitleme hesabı ve 10.000'e kadar sabitleme hareketi gerçekleştirerek istenmeyen hareketlerden kaynaklı bulanıklığı etkili bir şekilde azaltıyor.

Öte yandan profesyonel bir ışık tasarımcısı gibi kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı da kullanıcılara tek bir dokunuşla loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirerek etkileyici, parlak ve net portreler çekme olanağı veriyor.

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Grup selfie’si ve Süper Grup Videosu özellikleri ile en geniş aileler tek karede bir arada  

V29 5G, tek kamera sınırlamasının ötesinde bir deneyim yaşatan ön kamerasının üstün özellikleriyle selfie ve grup selfie çekimlerinde de üstün performans sunuyor. Telefonun 50 MP AF ön kamerası ve Otofokus Grup Selfie'si fonksiyonuyla kullanıcılar grup selfie'lerinde ultra netlik ve aydınlığa kavuşuyor, kalabalık grup çekimlerinde tüm sevdiklerini kadraja rahatlıkla sığdırabiliyor. 92 derece FOV özelliği, selfie çekerken geniş açıdan kaynaklı bozulmaları ve dar açıdan kaynaklanan "büyük yüz" sorununu ortadan kaldırıyor.

Grup Selfie'si ve Süper Grup Videosu özellikleri, genişletilmiş görüş alanı ve hassas otomatik netleme yetenekleri de kalabalık grupların fotoğraf, video ve selfie’lerinde mükemmele yakın sonuçlar elde edilmesini destekliyor. V29 5G’nin çeşitli şablonları ve profesyonel düzenleme asistanı ile tek elden video oluşturma deneyimi sunan Vlog Movie Creator özelliği de kullanıcılara farklı düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan keyifli vLog ve sosyal medya içerikleri oluşturma olanağı tanıyor.

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Segmentin en iyi ekranı ile etkileyici görüntüleme deneyimi

V29 5G; 1,5K çözünürlük, süper yüksek piksel yoğunluğu ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç boyutundaki AMOLED 3D kavisli ekranı ile kullanıcılara etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. V29’un ayrıca bağımsız denetim, doğrulama, test ve belgelendirme kuruluşu SGS tarafından verilmiş üç adet profesyonel seviyede göz koruma sertifikası bulunuyor.

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Segmentin en iyi ekranı ile etkileyici görüntüleme deneyimi

Güçlü performans, geniş hafıza, uzun pil ömrü ve IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile gerçek bir kullanıcı dostu  Güçlü performans ve kesintisiz 5G bağlantısı sağlayan Qualcomm Snapdragon 778G mobil platformu üzerinde çalışan V29 5G, Memory Booster özelliği sayesinde kullanıcılara 8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAM ile geniş depolama alanı sunuyor. Farklı senaryolarda optimum performans ve yoğun oyun oturumları veya film izlerken sürükleyici bir deneyim için V29’da ayrıca Ultra Büyük VC Biyonik Soğutma Sistemi bulunuyor. 4600 mAh (TYP) güçlü bataryasıyla uzun süre kullanım sunan V29’un ayrıca telefonu sadece 18 dakika içinde yüzde 1'den yüzde 50'ye şarj edilebilen 80W Flaş Şarjı bulunuyor. V29’un toza ve suya karşı dayanıklılığı da IP68 sertifikası ile belgelendi. V29, 60'ın üzerinde kontrollü laboratuvar güvenilirlik testinden başarıyla geçerek kullanıcıların yağmur veya güneş ışığında da uzun ömürlü, endişe duymadan kullanabilecekleri dayanıklı bir telefon olduğunu ispatladı.

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