Yeni telefonunuz vivo V29 sizi bekliyor

Ayarlanabilir renk sıcaklığına sahip 4 LED'li ışık kaynağı: Sadece sabit bir renk sıcaklığına sahip olan geleneksel LED dolgu ışıklarının, ışığın değişen ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırdığı gerçeğinden hareketle vivo, V29 5G’de sunduğu farklı renk sıcaklıklarına sahip LED'ler ile ışık kaynağı sistemini tamamen yeniledi. Yeni 4 LED'li ışık kaynağı sistemi, Star Işığı’nda eşit aydınlatma elde etmek üzere dairenin ortasına yerleştirilmiş olan 2 soğuk ve 2 sıcak olmak üzere toplam 4 adet LED ışığın Star Işığı’nın her yerine eşit olarak dağıtılmasını, tutarlı renk sıcaklığı ve parlaklığı elde edilmesini sağlıyor. vivo’nun kademesiz renk sıcaklığı ayarı elde etmeyi başarması sayesinde de renk sıcaklığı seviyeleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlanıyor.

Işınların 360 derece tam açılı bir şekilde yansıtılmasını sağlayan konik yansıyan yenilikçi optik yol: V29’un vivo'nun modern astronomik teleskoplardan ilham alarak geliştirdiği merceği,optik yolu katlamak için özel bir yansıtıcı tasarım kullanıyor. Uzunluğunu önemliölçü deazaltan bu özel tasarım sayesinde mercek özellikle sınırlıalana sahip hassas ekipman için uygun hale V29'un LED kapağının merkezinde bulunan ve dört LED ile hizalanmış serbest biçimli yüzeylere sahip dört yansıtıcı konisayesinde ışık 360 derecede eşit şekilde yansıyor.

Nano seviye “Star Işığı” süreci ile eşit ve yumuşak aydınlatma: Halka şeklindeki Star Işığı’nın ortasındaki yansıtıcı koninin yüzeyine, yansıtıcı performansı artıran nano ölçekli bir vakum kaplama uygulandı. Star Işığı’nın dış halkası, ışınları dışarıya yönlendiren ince elmas kesimli Fresnel oluklarından oluşuyor. Nano düzeydeki hassas işleme, her desen çemberi için eşit boşluk ve derinlik sağlıyor. Bu, buzlu kumlama etkisine sahip Bokeh parçacıkları ile birleştiğinde, ışınlar üzerinde yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Böylece ışık dağılım açısının hassas kontrolü ve daha eşit aydınlatma sağlanıyor.