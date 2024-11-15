Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma)
ChatGPT Arama bazı insanlar için Google'ın yerini aldı. OpenAI'nin aracı şu anda ilgi odağı çünkü yeni bir viral istemde kullanıcılar ChatGPT'den, onlar hakkında bildiklerine dayanarak hayatlarının nasıl göründüğünü düşünmesini istiyor. Maxime Rivest'in X gönderisiyle başlayan trende katılmak isteyen kullanıcılar, "Hakkımda bildiklerinize dayanarak, şu anki hayatımın nasıl göründüğüne dair bir resim çizin." komutunu sisteme yazıyor.
Son zamanlarda Instagram'da gezindiyseniz, muhtemelen fark etmişsinizdir: kullanıcılar hayatlarının yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntülerini paylaşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, ChatGPT'ye, kullandıkları süre boyunca topladığı bilgilere dayanarak hayatlarının bir resmini çizmesini emrediyorlar.