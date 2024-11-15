Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma)

CHATGPT İLE NASIL GÖRSEL OLUŞTURULUR?

ChatGPT üzerinden görsel oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:



Detaylı Bir Açıklama Yazın: Oluşturmak istediğiniz görseli detaylı bir şekilde tarif edin. Örneğin:



"Güneş batımı sırasında bir sahil manzarası, ön planda kumdan bir kale, arka planda yelkenli tekneler olsun."



"Bir ormanda yürüyen bir gezgin, sırtında bir çanta ve elinde bir harita ile."



Görsel Türünü Belirtin: Görselin nasıl bir hissiyat taşımasını istediğinizi ekleyebilirsiniz:



Hangi ortamda (şehir, doğa, fantastik bir dünya).



Işıklandırma (güneşli, sisli, dramatik).



Renk paleti (canlı, pastel, karanlık).



Boyut Seçenekleri: Görselin boyutunu belirtmezseniz varsayılan olarak kare (1024x1024) bir görsel oluşturulur. İsterseniz geniş ya da dikey bir görsel talep edebilirsiniz.