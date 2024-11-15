Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma)

ChatGPT Arama bazı insanlar için Google'ın yerini aldı. OpenAI'nin aracı şu anda ilgi odağı çünkü yeni bir viral istemde kullanıcılar ChatGPT'den, onlar hakkında bildiklerine dayanarak hayatlarının nasıl göründüğünü düşünmesini istiyor. Maxime Rivest'in X gönderisiyle başlayan trende katılmak isteyen kullanıcılar, "Hakkımda bildiklerinize dayanarak, şu anki hayatımın nasıl göründüğüne dair bir resim çizin." komutunu sisteme yazıyor.

Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma) - 1

Son zamanlarda Instagram'da gezindiyseniz, muhtemelen fark etmişsinizdir: kullanıcılar hayatlarının yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntülerini paylaşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, ChatGPT'ye, kullandıkları süre boyunca topladığı bilgilere dayanarak hayatlarının bir resmini çizmesini emrediyorlar.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma) - 2

NASIL TREND OLDU?

Bir süre önce, Instagram'ın "Seninkini Ekle" çıkartması, "ChatGPT'den tek bir paragrafta akışınızı eleştirmesini isteyin" şeklinde popüler bir trendi tetikledi. "ChatGPT'den sizin hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın nasıl göründüğünü çizmesini isteyin" şeklinde başlayan masum bir istem, viral hale geldi. Arkadaşları, takipçileri ve hatta ChatGPT'nin kendisini en kişisel ayrıntılarımıza bir göz atmaya davet etti.

Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma) - 3

CHATGPT İLE NASIL GÖRSEL OLUŞTURULUR?

ChatGPT üzerinden görsel oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Detaylı Bir Açıklama Yazın: Oluşturmak istediğiniz görseli detaylı bir şekilde tarif edin. Örneğin:

"Güneş batımı sırasında bir sahil manzarası, ön planda kumdan bir kale, arka planda yelkenli tekneler olsun."

"Bir ormanda yürüyen bir gezgin, sırtında bir çanta ve elinde bir harita ile."

Görsel Türünü Belirtin: Görselin nasıl bir hissiyat taşımasını istediğinizi ekleyebilirsiniz:

Hangi ortamda (şehir, doğa, fantastik bir dünya).

Işıklandırma (güneşli, sisli, dramatik).

Renk paleti (canlı, pastel, karanlık).

Boyut Seçenekleri: Görselin boyutunu belirtmezseniz varsayılan olarak kare (1024x1024) bir görsel oluşturulur. İsterseniz geniş ya da dikey bir görsel talep edebilirsiniz.

Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma) - 4

GİZLİLİK İLE İLGİKİ ÖNEMLİ SORULARI GÜNDEME GETİRİYOR

Kişisel verilere dayalı olarak yapay zekanın hayatınızın bir resmini oluşturması trendi ilginç gibi görünse de, bu durum gizlilik ve veri güvenliği konularında ciddi sorular ve endişeler ortaya çıkarıyor. ChatGPT, tıpkı diğer yapay zeka araçları gibi, kullanıcı etkileşimlerinden topladığı bilgileri kullanır ve bu bilgiler hassas detaylar içerebilir. Kullanıcılar, hayat resimlerinin ne kadar doğru olduğuna hayran kalsalar da, şu soruyu sormak önemlidir: Peki, bu verilerle ne oluyor?

Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma) - 5

Birleşik Krallık’taki Sheffield Üniversitesi tarafından yapılan ve 10 Ekim 2023 tarihinde ISSRE konferansında sunulan bir araştırma, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının kötü niyetli eylemler gerçekleştirecek şekilde kandırılabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, veritabanlarıyla etkileşimde kullanılan yapay zeka sistemlerinin, hassas bilgileri çalmak veya hizmetleri bozmak amacıyla kötüye kullanılabileceğini buldu. Bu durum, yapay zekanın çeşitli endüstrilerde daha yaygın hale geldikçe ortaya çıkan güvenlik risklerini vurguluyor.


Yeni trend: ChatGPT hakkınızda bildiklerine dayanarak hayatınızın resmini çiziyor (ChatGPT ile görsel oluşturma) - 6

AI'nın hayatınızı resmetmesi, teknolojiye ne kadar hakim olduğumuzu görmek açısından büyüleyici bir trend. Ancak, bu AI tarafından üretilen görsellerin ne kadar doğru olabileceğini görmek heyecan verici olsa da, gizlilik ve veri güvenliği ile ilgili önemli soruları da gündeme getiriyor. Bu heyecan verici yeni teknolojiyi keşfederken, kişisel bilgilerimizin nasıl kullanıldığını göz önünde bulundurmak önemlidir.

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