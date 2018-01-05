Yeni iPhone’ların isimleri ve fiyatları belli oldu

Daha önce Apple’ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2018 yılında üç yeni iPhone modeli tanıtacağını aylar önceden rapor etmişti.

Kuo’nun açıklamasından bu yana bu üç iPhone modeli ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşti. Şimdi ise bu cihazların en önemli özellikleri gün yüzüne çıktı