Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışının 2'ncisi, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.

Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi - 1

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen ‘Tayfun’un 2'nci kez test atışı yapıldı.

VİDEO: Tayfun füzesinin yeni test atışı Rize'de yapıldı

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Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi - 2

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.44'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', ikinci kez Rize semalarından yükseldi.

Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi - 3

Savunma Sanayii Başkanı  İsmail Demir sosyal medya hesabından, "TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi - 4

İlk kez ekim ayında test edilen 'Tayfun', yine Rize- Artvin Havalimanı'ndan denize doğru Sinop açıklarına fırlatılmıştı.

Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi - 5
Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi - 6
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