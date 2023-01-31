Yerli motorlu 8x8 Arma II görücüye çıktı

Arma ve Arma II araçlarının farklılıklarına da değinen Görgüç, şunları kaydetti:



"Arma II'nin Arma'dan farkı, en önemlisi daha fazla taşıma kapasitesi. Arma'da 30 tona kadar aks taşıma kapasitemiz var, Arma II'de ise 40 tona çıkıyoruz. Dolayısıyla hem mayın hem kinetik enerji tehditlerine karşı daha fazla koruma sağlıyoruz. Daha fazla iç hacmimiz var. Bunların getirdiği farklı bir süspansiyon sistemimiz, farklı akslarımız var. Arma II'de kullanıcıya farklı büyük hacim ve daha fazla koruma, daha fazla göreve uyarlanabilme imkanı sağlıyoruz."