Yerli motorlu 8x8 Arma II görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli motorlu ilk 8x8 askeri aracı Arma II, 6 bin kilometrelik sürüş testiyle seri üretime hazır hale getirildi.
Otokar tarafından geliştirilen ve 720 beygir yerli motor entegre edilen Arma II 8x8 ilk kez görüntülendi.
Arma II 8x8 Tekerlekli Zırhlı Araç, klasik muharebe koşullarının yanında, farklı coğrafyalardaki çatışmalarda sıkça rastlanan asimetrik tehditler de göz önüne alınarak geliştirildi.
Arma II, dünyada kendi sınıfındaki en yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) korumasını, yüksek arazi kabiliyeti ile birlikte optimum şekilde sunma iddiasıyla tasarlandı.
40 ton azami yüklü ağırlığa ve 720 beygir motora sahip Arma II, daha fazla taşıma kapasitesi, daha fazla koruma özelliklerinin yanı sıra 120 milimetre kalibreye kadar ağır silah sistemlerinin entegrasyonuna da imkan veriyor. Arma II'de direksiyon sistemi tüm aksları kontrol edebiliyor, bu anlamda tüm tekerler direksiyonlanabilir nitelikte bulunuyor.
Modüler bir platform olarak tasarlandığı için Arma II, pek çok farklı göreve uygun olarak özelleştirilebiliyor. Piyade sınıfı için standart tekerlekli zırhlı muharebe aracı ve zırhlı personel taşıyıcı araç olarak kullanılmasının yanında Arma II'ye farklı silah sistemleri, donanımlar ve çeşitli sistemler entegre edilebiliyor.
Farklı varyantları olan Arma II, gözetleme ve dinleme vasıtaları ile keşif aracı, geniş iç hacmi ve çok hızlı yer değiştirme kabiliyetiyle komuta kontrol aracı olarak görev alabiliyor. Arma II, uygun alt sistemlerle muharebe sahası kurtarma görevlerinde hizmet verebiliyor, büyütülebilen gövde ana yapısının sağladığı ilave hacimle hem bakım-onarım hem de ambulans gibi çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.
Aracı 6x6 ve 8x8 olarak tasarladıklarını anlatan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, aracın ilk yurt dışı satışını 2015'te gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Görgüç, aracın kullanımının zamanla yaygınlaştığını ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde 400 adet 8x8 araç ürettiklerini belirtti.
Aracı birçok coğrafyada aktif olarak kullandıklarını, test ettiklerini ve müşterilerle buluşturduklarını dile getiren Görgüç, "Gelişen ihtiyaçlar, çok farklı platformlara uyarlanabilirlik, farklı görevler, artan tehditlere karşı daha yüksek koruma talepleri doğrultusunda 2 sene önce Arma'nın da üzerinde çeşidi için çalışmaya başladık. Çalışmalar sonunda Arma II ismini verdiğimiz araca geldik." dedi.
Arma'nın başarılı bir araç olduğunu ve envanterinde bulunan ülkeler tarafından beğenilerek kullanıldığını vurgulayan Görgüç, daha fazla koruma, daha fazla iç hacim ve daha büyük kulelerin kullanımı gibi taleplere cevap verebilmek için Arma II'yi tasarladıklarını belirtti.
Arma ve Arma II araçlarının farklılıklarına da değinen Görgüç, şunları kaydetti:
"Arma II'nin Arma'dan farkı, en önemlisi daha fazla taşıma kapasitesi. Arma'da 30 tona kadar aks taşıma kapasitemiz var, Arma II'de ise 40 tona çıkıyoruz. Dolayısıyla hem mayın hem kinetik enerji tehditlerine karşı daha fazla koruma sağlıyoruz. Daha fazla iç hacmimiz var. Bunların getirdiği farklı bir süspansiyon sistemimiz, farklı akslarımız var. Arma II'de kullanıcıya farklı büyük hacim ve daha fazla koruma, daha fazla göreve uyarlanabilme imkanı sağlıyoruz."
Arma'nın aksine Arma II'de yerli motor kullanıldığı bilgisini veren Görgüç, aracın seri üretim aşamasına geldiğini kaydetti.