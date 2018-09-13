Yerli savunma sanayi 'SAHA'ya çıktı
Anadolu Ajansı
Yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer alacağı SAHA EXPO 2018 Fuarı başladı.
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1SAHA EXPO Savunma, Havacılık, Uzay Sanayii Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.
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2SAHA EXPO2018’de Baykar, ASELSAN, TAİ, Roketsan, BMC Power, Kale Grubu, Roketsen, Havelsan, TAİS, Turkish Technic, BMC Power, Akım Metal ve Altınay Robotik gibi dev firmaların yanı sıra orta ve küçük ölçekteki üreticiler de kendilerini tanıtma fırsatı buluyor.
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Bugüne kadar dünyada üretilen en ilgi çekici ürünlerden biri olan yanmaz özelliğe sahip aerojeli dünyada üreten 4 firmadan biri olan Yalteksan, ürününü ilk kez SAHA EXPO'da tanıtacak.
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İlk olarak NASA tarafından geliştirilip piyasaya sunulan, savunma ve havacılık sektörü için çok önem taşıyan ileri teknoloji ürünü aerojel bugüne kadar dünyada sadece 3 firma tarafından üretilebiliyordu.
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İlk kez SAHA EXPO'da tanıtımını gerçekleştirecek Yalteksan ile artık Türkiye de aerojel üretilebilen ülkeler arasında yer alıyor.
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Dünyanın en hafif ve yoğunluğu en düşük katı cismi olan aerojelin yüzde 99,8’i havadan oluşuyor ve bin 300 derece ısıya kadar dayanabiliyor.
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7Yanmaz ve hava geçirgen olması nano ölçekteki yüksek gözenekli yapısı ve birçok ileri özellikleri ile çok sayıda endüstriyel uygulamalardan kullanılabilen aerojel kullanıldığı ürünleri rakipsiz hale getiriyor.
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8SAHA EXPO Fuarı 15 Eylül'e kadar sürecek.
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