Yerli SİDA Marlin denize indi

Gençer, "Kalibre olarak aynı mühimmatı kullanabilmekte fakat dakikadaki hızı 600 yerine 950'dir. İstersek bu hızı 950 ila 1100 arası ayarlayabilmekteyiz. Bu yüksek hızı sayesinde başta hava araçları ya da hava araçlarının karşılığı olarak etkin şekilde kullanılmaktadır" dedi.



Yeni bir konsept kullandıklarını dile getiren Gençer, "Yeni konseptte iki M2F'yi yan yana bağlamış bulunuyoruz. Bu haliyle isterseniz kara araçlarına bağlayabilirsiniz, isterseniz deniz araçlarına ektin şekilde bağlayarak atış üstünlüğü sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

Gençer şöyle devam etti:

"CANiK M2F ya da CANiK M2 QCB, her ikisinin de 2 bin metreye etkin menzili bulunmakta. Bu menzili yüksek teknoloji optik cihazlarla destekleyerek 6 bin metreye kadar artırabiliyorsunuz."